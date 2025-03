Giubileo: prezzi alti, flop per hotel e affitti brevi

Niente “giubilo” per il Giubileo tra gli albergatori e tra i gestori degli affitti brevi. Nei primi due mesi dell’Anno Santo, infatti, si registrano dati di arrivi e presenze nelle strutture ricettive al di sotto delle aspettative. La fotografia è stata scattata da SoloAffitti, il gruppo italiano di consulenza, gestione e tutela della rendita immobiliare.

Secondo lo studio, il numero di prenotazioni non è schizzato in alto – come molti avevano previsto – ma è rimasto in linea con lo scorso anno. La crescita dell’offerta – che ovviamente c’è stata – non è stata però finora sostenuta dal previsto aumento della domanda, determinando una dispersione delle prenotazioni tra le diverse strutture e una conseguente riduzione del tasso medio di occupazione degli alloggi, che risulta pari al 70%, il -8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

«Abbiamo assistito a un chiaro “effetto annuncio“, con un aumento dell’offerta di affitti brevi già diversi mesi prima dell’inizio del Giubileo – dichiara Silvia Spronelli, ceo di SoloAffitti – e un aumento dei canoni di locazione residenziale che ha iniziato a manifestarsi ben prima dell’inizio dell’evento stesso. I primi mesi dell’Anno Santo hanno visto un risultato in termini di prenotazioni inferiore alle aspettative, anche se è ancora presto per fare un vero e proprio bilancio. Uno dei motivi di questo andamento è legato alla tipologia di turismo giubilare: molti pellegrini scelgono alloggi più economici o strutture religiose, riducendo l’impatto del Giubileo sulle locazioni turistiche tradizionali».

Secondo l’indagine di SoloAffitti, il 17,5% dei proprietari, che in precedenza affittavano a medio-lungo termine, ha scelto di convertire il proprio immobile in affitto breve. Questo ha contribuito ad aggravare l’emergenza abitativa nella Capitale, caratterizzata da una domanda in forte crescita da parte di famiglie, lavoratori e studenti, a fronte di un’offerta sempre più ridotta.

Questa situazione ha prodotto due effetti rilevanti sul mercato della locazione residenziale. Il primo è l’aumento dei canoni di locazione: lo squilibrio fra una domanda in aumento e un’offerta insufficiente e in contrazione ha determinato un incremento fra i più sostenuti in Italia. Con un +13% rispetto a un anno fa, il canone di locazione medio a Roma ha raggiunto quota 14 euro al metro quadro; gli aumenti sono stati più consistenti nelle zone centrali, dove il canone dei bilocali ha superato quota 1.200 euro al mese e quello dei trilocali quota 1.500 euro al mese.