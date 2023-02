Ras Al Khaimah, in apertura un Nobu Hotel e 300 residenze di lusso

Ras Al Khaimah dà il benvenuto a Nobu Hospitality. Enevoria Development – che ha recentemente acquisito un lotto fronte mare ad Al Marjan Island – svilupperà un Nobu Hotel e 300 residenze di lusso che offriranno a residenti e visitatori servizi e comfort su misura.

Il progetto su larga scala comprenderà anche una Spa e una struttura per il fitness, piscine e l’esclusivo ristorante Nobu con cucina giapponese contemporanea. Il complesso prenderà il nome di Nobu Al Marjan Island.

Evgeniy Yakubovskiy, direttore generale di Enevoria Development, ha dichiarato: «In veste di developer immobiliari di alto livello, siamo lieti di collaborare con uno dei marchi leader e in più rapida crescita dell’ospitalità di lusso globale come Nobu Al Marjan Island. La nostra collaborazione con Nobu Hospitality sarà determinante per la creazione di una propriety internazionale che garantisca uno stile di vita impeccabile, parte integrante della filosofia del nostro marchio e segno distintivo dello stile Nobu, combinando una fusione impeccabile con soluzioni di design all’avanguardia e un’eleganza estetica minimalista».

«Siamo entusiasti di continuare la nostra espansione negli Emirati Arabi Uniti e la vision di Al Marjan Island si allinea perfettamente con il marchio Nobu – ha commentato Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality – Il fascino di Al Marjan Island è perfetto per i nostri ospiti e per lo sviluppo di una comunità che cerca un’autentica esperienza di vita e di stile. Siamo orgogliosi di collaborare con Enevoria a questo entusiasmante sviluppo e non vediamo l’ora di presentare Nobu Al Marjan Island agli ospiti e ai residenti».

Nel 2022, Ras Al Khaimah ha registrato il più alto numero di visitatori, accogliendo oltre 1,13 milioni di arrivi, segnando un aumento del 40% dei visitatori internazionali.