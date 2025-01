Giver, crociere fluviali 2025: c’è la novità Guadalquivir

È prevista per metà gennaio la distribuzione nelle agenzie di viaggi del nuovo catalogo Crociere Fluviali di Giver: la programmazione del noto t.o. compie ben 25 anni, una storia lunga che certifica il successo di un prodotto che dal 2000 ad oggi ha fatto registrare oltre 75mila passeggeri e un primato italiano per le crociere fluviali in Europa.

Lanciato nell’estate 2000 con le prime crociere lungo la via degli Zar da Mosca a San Pietroburgo, il catalogo delle crociere fluviali di Giver è arrivato a coprire praticamente tutte le principali rotte fluviali nel Vecchio Continente, quali Danubio, Reno e Schelda, Rodano e Saona, Douro, Loira, Elba e Havel e, novità assoluta per il 2025, il Guadalquivir in Andalusia.

Ma il segno distintivo delle crociere fluviali di Giver è la proposta turistica: un’esperienza esclusiva per i viaggiatori italiani, mettendo a disposizione navi di alta qualità e servizi ad hoc. Le crociere sono infatti realizzate con imbarcazioni eleganti e confortevoli, classificate 4 stelle, 4 stelle superior e 5 stelle, interamente noleggiate da Giver, per la clientela italiana. Altro plus di servizio firmato Giver è l’assistenza dedicata: durante il viaggio, sia a bordo, sia durante le discese a terra, i passeggeri saranno accompagnati da una direzione di crociera Giver e uno staff italiano, per garantire una gestione ottimale della crociera e un servizio su misura.

Inoltre, la formula del pacchetto completo comprende un all inclusive a tutti gli effetti, perché include voli di linea andata e ritorno, trasferimenti, pensione completa a bordo, visite guidate, tutte incluse nel prezzo, con guide esperte in lingua italiana. Nel dettaglio il nuovo catalogo Crociere Fluviali 2025 si compone di 84 pagine, disponibile in tutte le agenzie di viaggi italiane a partire dalla seconda metà di gennaio, può già essere consultato in formato pdf sul sito web dell’operatore.

La novità principale di questo ‘classico’ della linea Giver è la crociera fluviale lungo il Guadalquivir: due partenze esclusive per il 2025, che offrono un’esperienza unica passando per le meraviglie della rotta di Cristoforo Colombo.

Ci sono poi gli itinerari classici rinnovati: quelli tradizionali sul Reno, lungo il Danubio ed Elba che sono stati in gran parte rimodulati, con nuove proposte pensate per arricchire l’offerta e soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori.

Ci sono anche crociere davvero particolari come quella lungo il Douro (Portogallo), noto come “il fiume d’oro”, che offre un viaggio indimenticabile tra vigneti, canyon e paesaggi spettacolari. Un itinerario di 10 giorni che esplora città emblematiche del Portogallo; l’itinerario include anche una visita a Salamanca, città universitaria in Spagna.