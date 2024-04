Gnv chiude a Sorrento la campagnia recruiting di 500 risorse

Mochi, la ricetta del dolce giapponese che fa impazzire gli italiani Destinazione Giappone per la nostra rubrica gastroviaggiante Cook&Go, che oggi propone la ricetta dei mochi, dolcetti variopinti a base di farina di riso glutinoso, spesso ripieni di frutta o confettura... The post Mochi, la ricetta del dolce giapponese che fa impazzire gli italiani first appeared on ViaggiOff.

L’Italia dei festival è sbocciata. Gli eventi che valgono un viaggio Storia e architettura, fotografia, arte contemporanea: arriva la bella stagione e l’Italia si trasforma in un grande palcoscenico diffuso di eventi. E non sono solo le grandi città, o i... The post L’Italia dei festival è sbocciata. Gli eventi che valgono un viaggio first appeared on ViaggiOff.

Sull’albero, in una botte o sotto le stelle: il meglio del glamping sulle Dolomiti Dormire in una tenda sospesa tra gli alberi, in una casetta con vista sul cielo stellato, o in una botte di legno si può, sulle Dolomiti. Per chi vuole vivere... The post Sull’albero, in una botte o sotto le stelle: il meglio del glamping sulle Dolomiti first appeared on ViaggiOff.