E ora New York si reinventa porto

Cucita su misura per i viaggi di piacere. Tailor made, per dirla all’americana. Con indosso l’abito migliore per i viaggi d’affari. Nelle vesti di homeport crocieristico, però, gli italiani non l’avevano ancora ammirata.

New York si reinventa porto per la collezione primavera/estate 2023 e – già sicura del successo – conferma il nuovo outfit per l’autunno/inverno. La Grande Mela si propone al mercato Italia come destinazione in grado di assicurare una doppia vacanza in un unico viaggio. Come? Diventando porto di imbarco per navigare verso il caldo del mar dei Caraibi o, in determinati periodi dell’anno, puntare a nord, lungo la East Coast, verso New England e Canada.

E intanto, prima o dopo la crociera, la metropoli porta in passerella i suoi almeno cinque look, uno per distretto: Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan e Staten Island. Un’opportunità turistica avant garde per tutte le stagioni, che il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa racconta così: «A partire da aprile le nostre crociere salperanno anche da New York per tutto l’anno a bordo di Msc Meraviglia, con una serie di itinerari inediti che rappresentano una piccola rivoluzione nel mondo dei viaggi degli italiani verso gli Stati Uniti».

Questa novità, prosegue il manager, «non è da considerarsi soltanto come prodotto a sé stante, acquistabile con la formula solo crociera o crociera+volo da e per l’Italia, ma anche come l’estensione di una vacanza più lunga a New York che permette di raggiungere comodamente le destinazioni più belle ed esclusive dei Caraibi, tra cui l’isola paradisiaca di Ocean Cay alle Bahamas, e di far ritorno a New York prima di rientrare in Italia in aereo. In soli sette giorni è possibile salpare su una nave da crociera lussuosa ed ecologica, partendo dalla città che non dorme mai per far rotta verso destinazioni caraibiche che con altre formule sarebbero impossibili da raggiungere».

Ed eccola New York. Non solo meta turistica; non una moda, ma – come cantava Billy Joel – un vero e proprio State of Mind. Fonte d’ispirazione per scrittori, musicisti e registi, la metropoli sorta lungo la foce del fiume Hudson è l’insieme di cinque distretti (boroughs), uniti dal 1898. A ciascuno le proprie peculiarità, con il risultato di fare della diversità la cifra caratteristica della città più popolosa degli Stati Uniti.

Sotto gli occhi del viaggiatore, una sfilata di icone: dalla Statua della Libertà, raggiungibile in traghetto passando per l’isolotto di Ellis Island, al ponte di Brooklyn; dalle strade di Manhattan, dal Rockfeller Center a Times Square, fino alla Fifth Avenue e allo sconfinato Central Park. Tante attrazioni e una certezza: qualsiasi itinerario si scelga, New York rimane sempre una buona idea.

Dal porto della Grande Mela, dove le acque dolci del fiume Hudson si mischiano a quelle salate dell’oceano Atlantico, Msc Meraviglia salpa per tre diversi itinerari, di 6 o 7 notti, per cambiare dress code. Dall’atmosfera nordamericana a quella esotica dei Caraibi nel primo itinerario, che raggiunge la Florida, la capitale delle Bahamas Nassau, l’isola privata di Msc Ocean Cay, per far ritorno a New York risalendo la East Coast. Secondo tour alle Bermuda, territorio d’oltremare britannico. Dal New York Harbor a King’s Wharf: tre giorni di sosta tra le 7 isole principali e i 300 isolotti e scogli dell’arcipelago. Da settembre, c’è il terzo itinerario: rotta verso nord, lungo la costa del New England e del Canada durante la Indian Summer, per vivere il foliage, spettacolo naturale risultato dell’escursione termica tra giorno e notte: foglie che da verdi diventano gialle, arancioni, rosse e infine marroni. Una tavolozza di tonalità cangianti. Tappe: Newport nel Rhode Island, appena sopra New York; Boston, culla della cultura americana; Saint John’s, dalla storia italiana; Halifax, capitale della Nuova Scozia; Charlottetown e Sydney, adagiata su un fiordo della Spanish Bay.

«Chiunque stia pianificando quest’anno una vacanza a New York non resisterà alla tentazione di aggiungere, a un prezzo imbattibile, un viaggio ai Caraibi, o in alcuni periodi dell’anno in Canada o alle Bermuda, con estensione di una sola settimana», dice Massa. Un po’ come aggiungere un accessorio esclusivo a un evergreen.