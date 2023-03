Going porta in esclusiva in Italia le crociere luxury Aqua Expeditions

Going prosegue nel rinnovare il brand positioning e negli investimenti per arricchire il contenuto e innalzare offerta. Oggi si aggiunge un’altra tessera con la collaborazione con Aqua Expeditions, «brand di cui porteremo in esclusiva il prodotto sul mercato italiano», annuncia Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going.

Aqua Expeditions è una compagnia di crociere di lusso composta di due motoryacht e tre navi fluviali, fondata 16 anni fa da Francesco Galli Zugaro, imprenditore italoamericano, residente a Singapore. La sua idea di navigazione ricalca il concetto dell’esplorazione e di un contatto con la natura estremamente intimo, in un contesto di ospitalità esclusivo, per un massimo di 40 passeggeri.

«La vera forza della proposta risiede nell’esclusività, ma anche e soprattutto negli itinerari proposti, che spaziano tra Perù amazzonico, Galapagos, Indonesia, Cambogia e Vietnam. Tante tappe che consentiranno ai clienti entrare a contatto con la destinazione e non solo di vivere l’esperienza a bordo – spiega Casabianca – Andremo a completare la parte di navigazione con esperienze e soggiorni a terra, da abbinare pre e post crociera ma non vogliamo puntare a pacchetti, si tratta di un prodotto che non va standardizzato ma confezionato tailor made».

Due i plus su cui anche Going punta per attrarre il pubblico italiano con questo debutto: «I programmi di navigazione sono solitamente di sette notti ma si possono suddividere in navigazioni più corte, e le navi si possono sia charterizzare in toto, per esempio per un viaggio Mice, sia prenotare a livello di singole cabine, per gli individuali».

E, data la particolarità del prodotto, fondamentale sarà la formazione interna, già partita, e quella rivolta alle agenzie di viaggi. «Anche se all’estero, per esempio su diversi mercati europei, Aqua Expeditions è un prodotto che vi vende molto B2C, noi confermiamo la volontà di rimanere B2B. La nostra capacità sarà quella di concentrarci sulle agenzie che hanno le caratteristiche per vendere questo prodotto. Partiamo oggi ufficialmente e saremo operativi nelle prossime settimane, per esempio nel prossimo appuntamento con Bmt a Napoli e un calendario formativo. Sarà un lavoro importante, e se riusciamo a trasferire bene le potenzialità del contenuto, siamo convinti che chi ha questo interesse e la clientela adatta verrà a cercarci».

Sarà l’Asia la prima macro area su cui Going apre le vendite, con i nuovi itinerari sul Mekong tra Vietnam e Cambogia o costeggiando il Parco Nazionale di Komodo, le Isole delle Spezie e Raja Ampat in Indonesia. C’è anche la navigazione sul Rio delle Amazzoni. «Ma la partnership ci sprona a investire anche su aree dove ancora non siamo presenti con programmazioni, per esempio l’Amazzonia peruviana, e saremo pronti per la stagione invernale. La sinergia ci aiuta sia sul fronte dell’esperienza di Aqua Expeditions sia sullo storico della clientela, e ci permette di interfacciarci anche con altre dmc rispetto a quelle già conosciute sul mercato italiano», conclude Casabianca.