Guiness Travel apre le vendite per Turchia e Portogallo

Guiness Travel apre le vendite 2023-24 con la programmazione Turchia e Portogallo. Il tour operator riparte simbolicamente da due delle destinazioni che hanno riscosso più successo durante la scorsa stagione.

In programma cinque itinerari in Turchia, con un totale di 55 partenze dispiegate durante tutto l’anno e che intercettano ponti e festività del 2023, tra un nuovo tour “Il meglio della Turchia Prestige”, con visite a Izmir, proseguimento per la Cappadocia e infine arrivo a Istanbul.

In tutti gli itinerari i gruppi saranno accompagnati da una guida itinerante parlante italiano, in grado di trasmettere tutto il ricchissimo sfondo storico e culturale della Turchia.

Per gli amanti dell’arte e dell’archeologia, c’è il “Gran Tour Turchia Orientale Prestige”, un viaggio di 13 giorni alla scoperta di oasi di autenticità. In questa direzione va la scelta di privilegiare le realtà locali, attraverso l’organizzazione di degustazioni e di pranzi presso famiglie di contadini turchi.

La programmazione sul Portogallo prevede 8 itinerari con 75 partenze. Dal nord al sud della terra lusitana si potranno ammirare i tesori d’arte e di cultura, i villaggi nell’entroterra e quelli sul mare, con visite a tema enogastronomico selezionate nel ricco patrimonio delle tradizioni locali.

La capitale Lisbona è oggetto di un secondo nuovo itinerario di 5 giorni, “Lisbona à la carte”, con escursioni diurne e serali.

Porto e i suoi dintorni nel nord, il fascino dell’Alentejo e dell’Algarve completano il mosaico dell’offerta sul Portogallo, che include anche gli arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre.

Come in tutti gli itinerari Guiness, ogni partenza prevede l’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia e una selezione di servizi top rated in ogni fase del viaggio.

Per incentivare l’early booking, Guiness Travel mette in campo una campagna scontistica dedicata: il “Prenota Prima”, che garantisce il prezzo bloccato senza nessun adeguamento valutario e una serie di riduzioni legate al tipo di destinazione scelta.