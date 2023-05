Guiness Travel punta sulla Spagna con 14 itinerari

Con 14 itinerari programmati, la Spagna si inscrive a pieno titolo nel core business della proposta firmata Guiness Travel. La campagna di comarketing tra l’Ente Spagnolo del Turismo e il tour operator mette a disposizione dei viaggiatori 76 partenze sino alla fine di marzo 2024, con una selezione che esalta le attrattive e il potenziale del Paese, al secondo posto nella classifica delle nazioni più visitate al mondo

«La Spagna è un evergreen che non tramonta mai. Cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori – spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant de t.o. – Con i nostri partner in loco la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio in termini di creazione di itinerari e livello di servizi».

Tra le novità spicca il “Gran Tour Canarie”, 10 giorni immersi nella natura dell’arcipelago, con un clima ideale che garantisce un’eterna primavera anche in inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria.

Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale. Per chi cerca invece esperienze esclusive, come ad esempio il pernottamento in location piene di charme e di classe, il “Gran Tour Spagna in Paradores” può essere la soluzione migliore. Sold out per i classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la Summer autorizzano ad essere più che ottimisti.

«Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale dell’attività di promozione dell’Ente – sottolinea Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma – In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel Catalogo Guiness con un’offerta spagnola variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. I viaggi proposti in Spagna da Guiness travel sono perfettamente in linea con gli obiettivi di promozione della Spagna raccolti nel nostro piano strategico 21-24, ovvero promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi contribuire ad una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio che delle comunità locali».