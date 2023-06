I viaggi di gruppo “ritrovati” di King Holidays

Balzo in avanti per la divisione gruppi di King Holidays: il dipartimento, diretto da Massimo Pelloni, tra gennaio e maggio ha raggiunto il budget previsto per l’intero 2023, con ottime prospettive di crescita nei prossimi mesi.

«Il segmento dei gruppi – dichiara lo stesso Pelloni – è stato molto più lento a riprendersi rispetto ai viaggi individuali, che inizialmente erano percepiti come più sicuri. Dallo scorso anno abbiamo assistito a un graduale incremento, spinto dalla riapertura delle destinazioni e dall’alleggerimento delle restrizioni sanitarie, che hanno dissolto anche le ultime incertezze dei consumatori. La ripresa si è definitivamente consolidata nel 2023, con risultati al di sopra delle aspettative, segno che questa formula è ancora vincente. La vera sfida nei prossimi mesi sarà riuscire a contrattualizzare con largo anticipo le disponibilità, per mantenere la competitività del prodotto, nonostante la spinta verso l’alto dei prezzi».

Sul fronte delle destinazioni, il primo posto spetta alla Giordania, che ha registrato fatturati record, seguita da Marocco ed Emirati Arabi. Da segnalare anche la ripresa dell’Europa, con gli storici cavalli di battaglia dell’operatore: Portogallo, Spagna, Turchia e Malta, seguiti da Cipro, Norvegia e Francia.

Torna a crescere nel 2023 il lungo raggio con Asia, Giappone, India, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia, Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Madagascar, Sud Africa, Oceano Indiano.

«Rispetto al 2022 – spiega Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays – il reparto gruppi cresce del 50% in termini di passeggeri e del 40% in termini di fatturato. Puntiamo a uno sviluppo sostenibile, mettendo al primo posto la qualità dei servizi e la competitività delle tariffe, in linea con il nostro modello operativo, conosciuto e apprezzato dal trade, che da trent’anni ci affida i propri clienti. La nostra dimensione internazionale consente al dipartimento di lavorare in autonomia su una programmazione molto più ampia di quella da catalogo, per un totale di oltre 100 destinazioni, sulle quali siamo in grado di offrire la massima affidabilità attraverso collaudati rapporti di collaborazione con un’ampia rete di dmc e fornitori».