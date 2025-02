Idee per Viaggiare, nove tour nel gigante asiatico by Chinasia

Quest’anno stiamo assistendo a un vero e proprio boom dei viaggi verso l’Oriente. Tra le varie offerte c’è quella dello specialista Chinasia by Idee per Viaggiare (nella foto sono riuniti il team dell’operatore, di Air China e rappresentanti del turismo cinese), che si distingue per varietà e interesse, con ben nove tour pensati per adattarsi perfettamente al tempo a disposizione di ciascun viaggiatore.

Partner di fiducia per queste avventure è la compagnia di bandiera Air China, che offre voli diretti quotidiani tra Roma e Pechino e tra Milano e Shanghai. Inoltre, ci sono altri collegamenti tre volte a settimana da Roma a Hangzhou, e da Milano a Chengdu, quest’ultime mete particolarmente affascinanti e di grande rilevanza esplorativa.

Buone notizie, inoltre, per chi desidera visitare la Cina: per soggiorni fino a 30 giorni, ricorda il t.o., non è più necessario ottenere un visto, ma è sufficiente avere un passaporto valido per almeno sei mesi oltre la data di partenza.

PRODOTTO SOTTO LA LENTE

Scopriamo ora i nove tour che Chinasia by Idee per Viaggiare ha progettato, dove non mancano mai Pechino, con l’imponente Grande Muraglia, Xi’an e il famoso esercito di terracotta, e l’avveniristica Shanghai, che incarna il futuro. Un’offerta assai ricca presentata dall’operatore a margine di una cooking class sulla cucina cinese organizzata a Roma.

Il tour “Marco Polo”, dura nove giorni, include tutte queste meraviglie, ed è un’ottima opportunità per avere un primo assaggio della Cina. Quest’anno, su richiesta delle agenzie di viaggi, è stata inoltre aggiunta una tappa a Chengdu, la casa dei famosi panda giganti. L’incontro ravvicinato con questi adorabili animali, in un ambiente naturale piuttosto che in uno zoo, rappresenta un’esperienza emozionante e indimenticabile.

Un altro classico è il tour “Prisma di giada”, che, in un viaggio di 11 giorni, permette di esplorare Pechino, Xi’an, Shanghai e Guilin, famosa per i suoi paesaggi da fiaba. Chi desidera una proposta più completa può optare per “Classici rivisitati”, un itinerario di 13 giorni che include le città più iconiche oltre a offrire la possibilità di scoprire la campagna tradizionale e importanti siti archeologici. Il tour “Ventagli di fiori di pesco” è un percorso unico che porta alla scoperta dello Shanxi, con tappe a Datong e al sito buddista di Yungang, oltre alla storica città di Pingyao, oggi patrimonio dell’Unesco e nota per il film “Lanterne Rosse”.

Un altro tour interessante è “Universo di colori”, della durata di 13 giorni, che include Pechino, Xi’an e Shanghai, ma si spinge anche fino al parco nazionale di Zhangjiajie, famoso per i suoi picchi montuosi che hanno ispirato il film “Avatar”.

Se si desidera un viaggio più lungo, “Fiori e sculture” si estende per 17 giorni e include Chengdu, Leshan con il gigante Buddha, il Monte Emei e Daher, con i suoi straordinari siti archeologici, nonché la moderna Chongqing. Con lo stesso numero di giorni, “La luna nel lago” esplora lo Yunnan, una regione ricca di minoranze etniche, dove è possibile ammirare formazioni geologiche uniche e ascoltare le leggende sul suggestivo lago Erhai.

Infine, non possiamo dimenticare “La Via della Seta”, un affascinante viaggio che ripercorre le antiche rotte delle carovane verso il Mediterraneo e che ci porta fino a Kashgar, considerato “il punto del globo più lontano da ogni mare”. Inoltre, “La terra dei Lama” offre un’indimenticabile esperienza in Tibet, permettendo di immergersi in un’atmosfera spirituale tra templi e monasteri.

Un aspetto interessante dei viaggi proposti da Chinasia by Idee per Viaggiare è che si tratta di itinerari esclusivi, garantiti con un minimo di sei partecipanti. Ogni tour è accompagnato da guide locali che parlano italiano, e quando il gruppo raggiunge dieci partecipanti, è previsto anche un accompagnatore nazionale, che è un esperto del luogo e parla anche italiano, un plus non indifferente. Con oltre 15 partecipanti, viene fornito un accompagnatore dall’Italia, solitamente un sinologo con una profonda conoscenza della cultura cinese.

TAPPA A BIT MILANO PER IPV

Idee per Viaggiare sarà, come di consueto, presente a Bit 2025 (Pad.9 – Stand S23). Il tour operator romano giunge alla fiera del turismo di Milano – dal 9 all’11 febbraio a Rho – celebrando i suoi tre decenni di crescita e innovazione nel travel, “consolidando il suo approccio personalizzato e l’attenzione al cliente” fa sapere l’azienda che, grazie a partnership storiche e a una struttura sempre più solida, si prepara ad affrontare le sfide future con un forte focus sull’innovazione. A metà gennaio, Idee perViaggiare ha svelato anche una nuova struttura alle Maldive: il Lily Beach Resort & Spa sull’isola di Huvahendhoo, nell’atollo di Ari Sud, esclusiva commerciale per il mercato italiano.