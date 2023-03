Il Villaggio Astoi alla Bmt di Napoli. Ezhaya: «Fare sistema»

Reduce dalla sua partecipazione alla Bit di Milano, il Villaggio Astoi si rinnova per l’edizione 2023 della Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) in programma dal 16 al 18 marzo a Napoli negli spazi di Mostra d’Oltremare.

L’associazione di Confindustria che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano sarà presente nel Padiglione 5 nello spazio collettivo, dotato di una grande area welcome che ospiterà anche un bar e una sala riunioni a uso esclusivo degli associati.

Nel Villaggio Astoi saranno presenti i seguenti tour operator affiliati: Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Eden Viaggi, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, I viaggi dell’Airone, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, Ota Viaggi, Th Group, Top Viaggi, Turisanda, Veratour, Viaggi del Mappamondo.

Lo spazio collettivo offrirà agli agenti di viaggi, non solo l’occasione di approfondire le nuove programmazioni degli operatori e di incontrare i rispettivi commerciali, ma anche l’opportunità di sciogliere dubbi e nodi sulla registrazione alla piattaforma Adv Overview, uno strumento che Astoi ha creato per sopperire al mancato aggiornamento del portale pubblico Infotrav.

«Riconfermiamo la presenza della nostra associazione a questa nuova edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, un evento importante per il mercato del turismo, in particolare del centro e sud Italia – commenta il presidente Astoi Pier Ezhaya – Lo facciamo con la formula del Villaggio Astoi, che riunisce molti tour operator associati e ribadisce l’importanza e il valore dell’unità. La kermesse B2B sarà un’occasione concreta per confrontarci con le agenzie del territorio e per promuovere il progetto Adv Overview in uno spazio Info Point dedicato, tramite il quale potremo fornire tutte le informazioni utili in merito a un progetto nato per colmare l’assenza di dati pubblici, volto al bene della filiera e alla tutela dei consumatori».

Le aspettative dell’associazione sono alte, visto che si sono accreditate all’evento 6.000 agenzie di viaggi.

«Per quanto riguarda gli operatori, la Bmt è l’occasione giusta per presentare tutte le novità relative alla programmazione estiva – aggiunge Ezhaya – I segnali sono incoraggianti e ogni player della filiera ha, finalmente, l’opportunità di giocare le proprie carte. Il futuro del turismo organizzato si gioca sulla volontà di fare sistema mettendo assieme, operatori, agenzie di viaggi e istituzioni; abbiamo superato il biennio pandemico e ora sta a tutti noi essere credibili e convincenti nei confronti dei viaggiatori e di chi ci osserva».