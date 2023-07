Il Wmf annuncia tre eventi formativi dedicati all’Ai

Il Wmf, fiera internazionale e festival sull’innovazione tecnologica e digitale, organizzato da Search On Media Group, presenta tre appuntamenti inseriti nel suo ricco calendario di eventi formativi: l’Ai Summer School, l’Ai Festival e la Bologna Tech Week, che si inseriscono tra le numerose attività di “Wmf For Ai”, l’insieme di iniziative promosse e organizzate sin dal 2016 e volte a diffondere cultura e formazione sull’intelligenza artificiale.

L’Ai Summer School è in programma dal 2 al 9 settembre a Monasterace, comune calabrese immerso nella costa dei gelsomini.Tra le iniziative che vanno ad arricchire il programma anche il concerto di Roy Paci, per un momento interamente dedicato a musica e divertimento.

L’Ai Festival, invece, è in programma il 5 e 6 ottobre presso la Fiera di MiCo a Milano, conta tra i suoi partner realtà leader del settore come Cineca, Intel ed Esa. Attesi ospiti internazionali, primo annunciato di questi Garry Kasparov, ex campione del mondo di scacchi e attivista russo. Kasparov ha da sempre dimostrato un grande interesse verso il tema dell’intelligenza artificiale, che l’ha condotto alla scrittura del libro “Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins”.

Infine, Bologna è la città che si prepara a ospitare l’Ai Fair, il 5, 6 e 7 dicembre a BolognaFiere, presso il Palazzo dei Congressi: l’evento si preannuncia un appuntamento importante per aziende, startup, professionisti e appassionati di intelligenza artificiale, che giungeranno per una tre giorni completamente all’insegna dell’Ai e dei suoi sviluppi. Il 6 e 7 dicembre la Bologna Tech Week vedrà anche in programma SMConnect, l’evento avanzato per i professionisti del digital marketing che, nato nel 2006 a Firenze, torna dopo l’edizione sold out del 2022.