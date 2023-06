Inarrestabile Booking: sull’app arriva Ai Trip Planner

È la nuova era dell’intelligenza artificiale. Big tech e operatori del turismo organizzato si sfidano a colpi di lanci. Uno degli ultimi porta la firma di Booking, che ha annunciato Ai Trip Planner introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app e disponibile in questa fase solo per una selezionata fetta di membri Genius del mercato statunitense.

Costruito sulla base degli attuali modelli di apprendimento automatico di Booking, Ai Trip Planner si basa inoltre sulla tecnologia large language model dell’Api ChatGpt di OpenAI, per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi.

Gli utenti possono chiedere qualsiasi cosa all’AI Trip Planner riguardo il loro viaggio, e possono interrogarlo in maniera molto specifica su tutte le fasi della sua pianificazione, a partire dalla ricerca di potenziali destinazioni e opzioni di alloggio facendosi ispirare in base alle proprie esigenze e ai propri requisiti, fino alla creazione di itinerari per città specifiche, Paesi o regioni.

L’Ai Trip Planner di Booking porta il processo di pianificazione del viaggio un passo avanti, fornendo ai viaggiatori un elenco visivo di destinazioni e alloggi, includendo le informazioni sui prezzi e fornendo la possibilità di accedere ad altre pagine web per visualizzare ulteriori dettagli. Gli utenti possono scorrere la chat con l’A Trip Planner e l’interfaccia dell’app di Booking mentre valutano le alternative che hanno a disposizione. Con un clic su un alloggio di loro interesse possono completare la prenotazione.

«Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di sfruttare la tecnologia per semplificare i viaggi – ha dichiarato Glenn Fogel, ceo di Booking – I recenti sviluppi dell’Ai generativa stanno accelerando il lavoro iniziato molti anni fa sull’apprendimento automatizzato, con il fine di migliorare tutti gli aspetti dell’esperienza del cliente sulla nostra piattaforma, che si tratti di ottimizzare il giusto ordine di visualizzazione delle foto di un hotel, o di far emergere le recensioni più rilevanti. Il nostro nuovo Ai Trip Planner è semplicemente il proseguimento naturale del nostro percorso per portare ancora più valore, e divertimento durante la pianificazione delle proprie vacanze».