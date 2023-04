Innovazione, “Road to Wmf 2023” fa tappa a Matera e Berlino

Domani (27 aprile) il Wmf – We Make Future, fiera internazionale sull’innovazione tecnologica che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner dell’evento, approda a Matera e a Berlino, in Germania, per due eventi rivolti allo sviluppo dell’innovazione e dell’imprenditorialità sui territori locali italiani ed esteri. I due appuntamenti rappresentano le ultime due tappe del “Road to Wmf 2023”, in programma a Rimini dal 15 al 17 giugno.

A Berlino – l’evento è inserito nel contesto dello Startup & Innovation Venture Day organizzato dal Berliner Hochschule für Technik Startup Hub – il team Innovation del Wmf prende parte alla giuria della startup competition, dove 24 startup saranno chiamate a sfidarsi in quattro settori verticali dell’innovazione tecnologica e digitale: Data, Digital Platforms, Health e Planet Earth.

Il Wmf premierà le prime quattro classificate offrendo la possibilità di partecipare alla sua prossima edizione e assegnerà inoltre il premio AI For Future alla startup che si sarà distinta nell’ambito dell’artificial intelligence. Le cinque vincitrici costituiranno parte della delegazione di startup tedesche, che volerà a Rimini dal 15 al 17 giugno: inoltre, le finaliste si aggiudicheranno la possibilità di accedere con un desk dedicato all’interno dello Startup District del Wmf, l’area espositiva dedicata a realtà imprenditoriali innovative, presentare il proprio pitch sullo Startup Stage davanti a player del settore digital-tech e incubatori provenienti da tutto il mondo e organizzare incontri B2B con investitori e VCs internazionali presenti al festival durante la tre giorni.

Giovedì 27 aprile il Wmf giunge anche a Matera, con un nuovo evento dell’Italian Roadshow, il progetto di diffusione dell’innovazione digitale e tecnologica e della cultura imprenditoriale sul territorio italiano, attivo dal 2020.

La tappa lucana è realizzata insieme alla Regione Basilicata, Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali, struttura di Agromarketing. L’evento, completamente gratuito, si rivolge a startup e Pmi innovative del territorio lucano operanti nel mondo dell’ecommerce, chiamate a sfidarsi in una pitch competition organizzata dal Wmf: le 10 realtà selezionate dalla call presenteranno i propri progetti e idee di business alla giuria e al pubblico presente. Le prime sei classificate si aggiudicheranno la presenza al Wmf 2023 insieme alla delegazione della Regione Basilicata, con uno spazio all’interno dell’area fieristica.

In palio anche la possibilità di accompagnare il Wmf in una tappa del suo International Roadshow, il progetto internazionale di diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale. Durante la giornata sono inoltre in programma momenti di formazione digitale per le Pmi.