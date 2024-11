Isola Azzurra svela i piani 2025. E in Sardegna arriva lo Zeta Club

Più strutture a marchio, incoming dall’estero, lungo raggio e un format di vacanza “da villaggio” che guarda anche al territorio: sono queste le linee guida per il prossimo futuro di Isola Azzurra, operatore siciliano nato nel 2009 come organizzatore di viaggi di gruppo e che è andato man mano consolidandosi nel tour operating e nel rapporto con il trade.

Un’ulteriore tappa nell’evoluzione è segnata dal 2021, con la decisione di brandizzare una prima struttura: nasce così il marchio Zeta Club and Resort con lo Zeta Club Alicudi a Sciacca. Il portfolio nel frattempo è cresciuto, ma anche le ambizioni del tour operator, che nel 2022 ha deciso di diversificare il prodotto lanciando Azzurra World, comparto dedicato all’estero e al lungo raggio tailor made.

Circa un anno fa è arrivata la prima struttura di proprietà: «A Selinunte con acquisto, riqualificazione e gestione diretta (by ZF Hotels) della terza struttura Zeta Club&Resort, lo Zeta Club Selinunte, con 135 camere nella Riserva naturale del Belice», spiega il ceo Andrea Lorenzoni.

E la proprietà rimane una formula da espandere: «Continuiamo ad avere un occhio su opportunità di acquisizioni di strutture ulteriori e non necessariamente villaggistiche -, spiega il ceo. Quest’anno abbiamo inoltre dato il via alle prime programmazioni incoming sotto forma di Dmc, che intendiamo consolidare, ma anche al prodotto Land&Sea: la volontà è infatti quella di proporre la formula villaggio in un modo nuovo, che valorizzi anche la destinazione, unire il territorio al soggiorno mare, grazie a pacchetti volo + soggiorno e almeno tre escursioni garantite, su base individuale».

CINQUE ZETA CLUB&RESORT CON NEW ENTRY IN SARDEGNA

Per il 2025 entrerà in portfolio il quarto Zeta Club, Zeta Club Sikania Eco Resort, a Marina di Butera, ma l’anno prossimo segnerà anche l’ingresso dello Zeta Club San Teodoro Le Rose, la prima struttura a marchio Zeta Club&Resort in Sardegna. «Puntiamo anche ad espandere l’incoming nel Sud Italia e ci sarà l’integrazione dei flussi xml anche con navi voli di linea e low cost per dare nuove opportunità alle agenzie».

Nel 2025 dunque saranno cinque gli Zeta Club&Resort: in Sicilia Zeta Club Alicudi, Sciacca (Agrigento), Zeta Resort Donnalucata, Scicli (Ragusa), Zeta Club Selinunte, Marinella di Selinunte (Trapani), Zeta Club Sikania Eco Resort, Marina di Butera (Caltanissetta) e Zeta Club San Teodoro Le Rose in Sardegna.

«Tradizione e innovazione sono le due parole chiave che ci guidano – spiega Fabio Piraino, direttore programmazione e sviluppo -. Vogliamo affrontare la nuova figura del viaggiatore che non desidera più stare solo fermo in villaggio, ma esplorare anche il territorio: scoprire, assaggiare, vedere, deve fare parte anche della vacanza in villaggio. Land&Sea diventerà sempre più forte, con l’applicazione del modello in tutte le strutture con contratti in vuoto per pieno. stiamo sviluppando anche in Puglia e Sardegna, la nostra forza è garantire i posti volo. L’obiettivo è diventare uno degli operatori più importanti per il sud Italia sia per i clienti esteri che per gli italiani. Quest’anno Isola Azzurra conta di chiudere con 350.000, presenze. Il fatturato, dai 10.600.000 nel 2019 , è in crescita e secondo le previsioni dovremmo chiudere il 2024 a quota 23.400.000, con una crescita del 26% rispetto all’anno precedente».

IN AGENZIA DI VIAGGI

Il rapporto con il trade passa anche attraverso il portale, con un’area riservata dedicata alle agenzie di viaggi, e gli strumenti per la composizione e prenotazione di soggiorni vacanza, trasporti e tour. «Al momento sono circa 2mila le adv registrate nel nostro sistema che prevede anche il booking online – spiega Massimiliano Tintorino, direttore commerciale – Per loro abbiamo ideato due modalità, una dove tramite Xml l’adv può crearsi il pacchetto con singoli servizi, e l’altra che mette a disposizione il prodotto pre-caricato. Dal 4 novembre abbiamo aperto le vendite per la stagione 2025, c’è buona fetta di mercato che prenota in anticipo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Isola Azzurra