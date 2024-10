Ita svela l’attesissimo Roma-Bangkok

Roma-Bangkok è la tratta del nuovo volo diretto intercontinentale di Ita Airways che sarà operativo dal prossimo 16 novembre. Collegamento festeggiato durante una serata all’hotel De La Ville di Roma, lussuoso 5 stelle sopra Piazza di Spagna della catena Rocco Forte Hotels.

Presenti all’evento, Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways, Ivana Jelinic, ad Enit, l’ambasciatore thailandese in Italia Puttaporn Ewtoksan e Alessandro Onorato, assessore al turismo di Roma Capitale che ha aperto l’incontro ricordando quanto il mercato asiatico sia importante per la città: «Roma, dall’Asia, lo scorso anno ha registrato 495mila arrivi tra maggio e agosto e quest’anno 546mila, numeri importanti per noi. Per questo è fondamentale per il turismo in città aumentare le rotte, quest’anno in particolare in vista del Giubileo, e questa nuova tratta ci permette di essere una città sempre più centrale nel mondo».

Il volo sarà operativo da Fiumicino con Airbus a330-900 e avrà cinque frequenze settimanali: il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica; da Bangkok, ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Sarà confermato anche nella stagione estiva 2025 quando opererà con tre frequenze settimanali.

Si tratta della quindicesima tratta intercontinentale di Ita, che sarà preceduta dall’apertura, domenica 27 ottobre, della rotta per Dubai e poi seguirà il volo per le Maldive dal 20 dicembre.

«La Thialandia per noi è destinazione strategica per leisure e business e abbiamo già fatto degli accordi con altri vettori per le tratte da Bangkok verso Pucket, Hong Kong e Singapore», sottolinea Emiliana Limosani.

Visione condivisa anche da Ivan Bassato: «Siamo orgogliosi di lanciare una rotta iconica. La Thailandia è uno dei mercati target nel sud-est asiatico per Roma. La nuova rotta per Bangkok sarà un’ottima opzione sia per chi viaggia per motivi di business che per i tanti turisti, rappresentando un sicuro stimolo alla crescita dei flussi di traffico e delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi». Ivan Bassato ha voluto sottolineare anche il grande successo di Fiumicino: «L’aeroporto supererà quest’anno i 48 milioni di passeggeri, molto meglio di qualsiasi altro anno e i dati recenti registrano una crescita del 24%».

Ringraziamenti a Ita anche dall’ambasciatore Puttaporn Ewtoksan, che ha evidenziato l’importanza di una nuova tratta per il turismo in Thailandia, Paese che ha già registrato 29 milioni di passeggeri quest’anno e prevede di raggiungere i 35 milioni, grazie alla nuova connessione con Roma.