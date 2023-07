Incendi Sicilia, ha riaperto l’aeroporto di Palermo

Ha riaperto poco prima delle 11 l’aeroporto di Palermo, che era stato chiuso a causa di un vasto incendio sulle montagne di Cinisi che era arrivato a lambire il perimetro dello scalo. Per ora gestito un numero limitato di partenze, monitorata la situazione in arrivo, come comunica l’ufficio stampa della Gesap, la società che gestisce lo scalo. Da stamane sono stati cancellati oltre venti voli, quattro sono stati dirottati su Trapani Birgi.

Si rischia anche una intossicazione da fumo, causata dalle fiamme che hanno colpito la discarica nella zona delle vecchie vasche: un’anziana è morta e oltre 1.500 persone sono state evacuate a causa dell’aria irrespirabile. «La situazione a Palermo è molto grave – osserva la Protezione Civile Sicilia – Gli incendi interessano tutte le colline attorno alla città e sono alimentati dal vento. Un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che c’è una forte turbolenza, provocata anche dal calore, che impedisce ai mezzi aerei di levarsi in volo e intervenire dall’alto in certe aree». Più in generale, bricia l’intera Sicilia: sono 55 gli incendi ancora in atto nell’isola e il forte vento di scirocco ha reso impossibile l’operatività di elicotteri e canadair.

La situazione del traffico aereo resta comunque critica: da otto giorni è chiuso il Terminal A dell’aeroporto di Catania per un incendio interno e gli altri scali della Sicilia sono ormai al collasso.