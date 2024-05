King Holidays potenzia il commerciale con due area manager

King Holidays, annuncia l’ingresso nel team di due nuovi area manager: Benny Faro, che si occuperà dei territori di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, e Paola Agostini, che invece gestirà le aree di Umbria, Marche e Toscana.

Entrambi le nove figure saranno coordinate direttamente dal direttore commerciale Roberto Minardi e, grazie al loro consolidato know how, gestiranno in totale autonomia le attività commerciali nelle regioni assegnate.

Benny (Bonaventura) Faro porta in King Holidays la sua lunga e comprovata esperienza nel settore del turismo, tra i suoi vari incarichi è stato responsabile di area per Viaggi del Ventaglio e ha lavorato per G40 Travel Group – Mondo di Vacanze, da segnalare anche una parentesi nel mondo assicurativo come area manager di I4T – Insurance Travel e con Ami Assistance per le regioni di Sicilia e Calabria

Paola Agostini per più di 20 anni si è occupata del reparto commerciale di Alpitour, trattando i mercati di Marche e Umbria. In particolare in azienda avrà il compito di identificare nuove opportunità di crescita e implementare efficacemente le iniziative di sviluppo commerciale.

«Diamo il benvenuto a due grandi professionisti del turismo – dichiara Roberto Minardi – che siamo certi contribuiranno a intensificare e rafforzare la nostra presenza in mercati strategici. Il loro inserimento nel nostro team è il primo passo di una serie di grandi cambiamenti per King Holidays che hanno l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel settore del turismo».