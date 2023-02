Lavorare nel turismo: Tfp Summit il 9 febbraio a Milano

Torna in presenza a Milano Tfp Summit – Turismo Formazione Professioni, la job fair dell’ospitalità e del turismo organizzata da Job in Tourism. In programma all’Hotel Meliá il prossimo 9 febbraio, la manifestazione vedrà la partecipazione di diversi brand del mondo alberghiero e dell’ospitalità operativi in Italia, che durante la giornata avranno la possibilità di svolgere colloqui di lavoro mirati incontrando i professionisti del settore. Sarà un’occasione di matching tra domanda e offerta di lavoro, aperta a candidati sia senior che junior del mondo hospitality, con un palinsesto arricchito da una serie di appuntamenti di formazione sui principali temi del momento, dal revenue alberghiero alla gestione del food&beverage di fino alle nuove figure professionali del turismo.

Giunto alla 16ª edizione, Tfp Summit ha registrato negli anni la partecipazione di più di 30mila candidati che, grazie ai colloqui di lavoro svolti durante la job fair, hanno trovato lavoro in oltre 250 strutture ricettive. Quest’anno saranno 27 le aziende che il 9 febbraio parteciperanno alla manifestazione, tra catene alberghiere, luxury hotel, alberghi indipendenti e agenzie per il lavoro. Oltre 100 le diverse posizioni ricercate (per un totale di più di 1000 posizioni aperte) per tutte le diverse figure professionali operative in albergo, da quelle più tradizionali – direzione, front office, housekeeping, sala, cucina – fino ai profili più particolari, come quelli di macellaio e pittore.

Per tutta la giornata i candidati potranno svolgere colloqui con le aziende presenti ai relativi desk e partecipare gratuitamente ai momenti di formazione in programma sia al mattino che nel pomeriggio.

«Finalmente, dopo due anni, Tfp Summit torna a svolgersi in presenza – commenta Giorgio Caneva, amministratore delegato di Job in Tourism – Il momento è certamente complesso per il recruiting nel settore turistico: per questo, la possibilità per aziende e candidati di incontrarsi di persona in un contesto dedicato rappresenta un’opportunità ancora più importante. Le aziende avranno la possibilità non solamente di fare colloqui con professionisti motivati per tutte le posizioni aperte , ma anche di presentare nel dettaglio le proprie iniziative in ambito risorse umane e di sottolineare la reputazione e il valore del brand in un ambito nel quale questi aspetti sono sempre più centrali per il successo della ricerca di personale».