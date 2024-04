Le novità di Costa per una primavera-estate alla scoperta del Mediterraneo

Con la nuova promozione All Inclusive di Costa Crociere, valida per le prenotazioni effettuate entro il 13 maggio, si potrà viaggiare alla scoperta delle meravigliose destinazioni del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa a partire da 699 euro a persona. Un’offerta che include la pensione completa, il pacchetto My Drinks, per bevande illimitate tutti i giorni della crociera, le tasse portuali, le quote di servizio e, dove previsto, il volo.

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida fino al 13 maggio, che riserverà doppi punti “crociera” su un’ampia selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.

Una delle più importanti novità all’interno dell’offerta della Compagnia sono le Sea Destinations: esperienze inedite da vivere a bordo, durante la navigazione, per godersi al meglio luoghi iconici compresi nella rotta degli itinerari. Queste nuove esperienze di bordo affiancheranno la rinnovata offerta di Land Destinations, ovvero le destinazioni “a terra”. Un nuovo mix di escursioni da non perdere incluso nel pacchetto “My Explorations”, che offre la possibilità di scegliere tre esperienze di mezza giornata a soli 129 euro a persona, con la massima flessibilità e, volendo, anche in piccoli gruppi.

La scelta degli itinerari Costa è davvero ampia e, tra i tanti, spicca quello del Mediterraneo Occidentale con le sue affascinanti località tra arte, tradizioni, colori e sapori. Crociere di 8 giorni e 7 notti, per scoprire i paesaggi suggestivi e le città d’arte di questa destinazione, a bordo di Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Pacifica, con imbarchi da Genova, Savona, Napoli, Cagliari, Civitavecchia e Palermo. Costa Toscana, ad esempio, visiterà, fuori dai classici percorsi turistici, Savona, Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo e Roma. Si potrà camminare nella Camargue riconosciuta patrimonio Unesco e vivere dal mare le Calanche all’alba con colazione francese. Ibiza, invece, verrà scoperta in fuoristrada, lungo strade meno battute, tra oasi naturali, villaggi pittoreschi e acque turchesi. Al tramonto, poi, si vivrà a bordo l’atmosfera dell’isola del divertimento per eccellenza, con il party hippy chic in rada nella baia di Formentera.

Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Roma-Civitavecchia saranno toccate, invece, da Costa Smeralda. Il mercato della Boqueria non avrà più segreti grazie alla visita insieme a uno chef locale per imparare poi a cucinare la vera paella. Dopo l’energia della vivace città spagnola, tra le destinazioni da vivere dal mare, ci si fermerà tra le Baleari ammirando nella notte il “mare di stelle”, raccontato a bordo da un ufficiale. E ancora, un tuffo nel mare di Napoli preceduto da una colazione caprese sulla nave, ammirando la suggestiva vista dei Faraglioni.

Infine, Costa Pacifica salperà alla volta di Savona, Roma-Civitavecchia, Olbia, Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia. Solo con Costa si potrà conoscere la capitale italiana dalla prospettiva inedita delle sue acque sotterranee, ascoltando antiche leggende e storie locali. Oppure preparare con le proprie mani un sapone profumato a Marsiglia o passeggiare tra gli aranceti di Valencia scoprendo le tradizioni rurali di una storica “finca”. Ma le incredibili esperienze non sono finite, perché a bordo, in mare aperto, si potrà assistere a uno spettacolo di luci che svela i segreti di alcune delle creature marine più affascinanti.

«Prosegue il nostro programma di attività che hanno come obiettivo la stimolazione della domanda e la creazione di traffico nei punti vendita – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere (nella foto) –. A sostegno dell’ultima promozione continuano, inoltre, anche gli investimenti in comunicazione e le incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri Partners. Il 1° marzo, infatti, è iniziato il secondo periodo del Jump, un trimestre di vendite per raggiungere l’obiettivo di nuove soglie di fatturato, utili già nel corso dell’anno per vedere crescere la propria remunerazione base. Infine, il consolidato programma Segui-C, con il suo secondo Run attivo dal 12 marzo al 15 maggio, che prevede maggiori guadagni per l’Agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni per tutti gli itinerari del Mediterraneo e del Nord Europa con partenze fino al 30 giugno. In aggiunta, per questo Run e solo per il Mediterraneo Occidentale, le crociere incluse nell’incentivazione arrivano fino al 30 novembre e per quelle fino al 31 luglio le supercommissioni raddoppiano! Grandi investimenti quindi su tutti i fronti, per rendere l’esperienza di viaggio con Costa davvero unica e indimenticabile».

