L’inverno di Hilton con le destinazioni alpine

Per fine anno o per l’inizio del 2023, Hilton propone mete per una “fuga alpina“.

A partire dall’inverno sul lago di Como, zona con diverse stazioni sciistiche come i Piani di Bobbio e il Monte Sighignola, a soli 30 minuti di auto. A pochi passi dal lungolago, l’Hilton Lake Como offre agli ospiti un soggiorno rilassante, godendo della tranquillità e della bellezza del lago.

Altra destinazione è Davos, in Svizzera, la città europea più alta delle Alpi, famosa per la varietà di attività invernali, con un’ampia scelta di esperienze per escursionisti, sciatori e amanti della natura. L’Hilton Garden Inn Davos è situato a cinque minuti da Davos Platz, con accesso tramite funicolare al famoso ski resort di Jakobshorn.

Monaco di Baviera è riconosciuta per parchi, birrerie, cultura e varietà gastronomica. La vicinanza alle Alpi e diversi laghi è strategica, destinazioni raggiungibili tramite auto o mezzi di trasporto pubblici: dall’esplorazione del lago Tegernsee e il Wallberg allo sci sul monte Zugspitze, durante un’escursione nella città di Garmisch-Partenkirchen. L’Hilton Munich Park abbraccia l’Englischer Garten, un vasto parco pubblico, come parte della proprietà. Ogni stanza presenta un balcone privato con viste stupende della natura e delle Alpi. L’hotel fornisce accesso pedonale alla città vecchia e la stazione metropolitana adiacente lo collega all’aeroporto.

Ginevra, con il lago e le Alpi come sfondo, è uno dei centri urbani più pittoreschi in Europa e vanta di numerose attività sportive invernali, situato a solo un’ora da Glacier 3000, stazione alpina che si affaccia su venti cime innevate a oltre 4.000 metri di altitudine. Le attività includono il primo ponte pedonale al mondo tra due sommità e l’Alpine Coaster per un’esperienza adrenalinica. Gli avventurieri possono anche provare una gita con i cani da slitta sui ghiacciai. L’Hilton Geneva Hotel & Conference Center offre una piscina riscaldata, vasca idromassaggio, sauna e bagno turco per il relax.

Vienna è meta ideale per gli esploratori urbani. Non troppo lontano dalla città si trovano numerose opzioni per sciare e divertirsi sulla neve, la maggior parte delle quali è raggiungibile in meno di due ore di auto. Come Semmering Hirschenkogel o Unterberg Pernitz, che offre 16 chilometri di piste per i principianti e per gli sciatori freestyle più esperti. L’Hilton Vienna Park e l’Hilton Vienna Plaza sono strutture per chi ama unire un viaggio in città con esperienze invernali.

Tra il Lago di Ginevra e le montagne, Évian, in Francia, gode di un ambiente naturale eccezionale ed è famosa per la sua acqua minerale. In inverno, ci sono molte piste da sci nei dintorni di Evian-Les-Bains. Due delle stazioni sciistiche più vicine sono Thollon-les-Mémises e Bernex, mentre poco più in là c’è Les Portes du Soleil, il più grande comprensorio sciistico d’Europa, con la possibilità di fare un’escursione panoramica con le racchette da neve o un’avventura con i cani da slitta. L’Hilton Evian-les-Bains si trova sulle rive del Lago di Ginevra e a pochi minuti a piedi dal centro di Évian-les-Bains.

Zurigo, infine, è una valida opzione per godersi una vacanza all’insegna degli sport invernali e poter comunque esplorare la città. Diverse stazioni sciistiche sono molto vicine alla città, dai 60 ai 90 minuti in auto o in treno, rendendolo un punto strategico. Sattel-Hochstuckli è adatta alle famiglie, così come Atzmännig, ideale per i principianti e offre diverse altre esperienze invernali come lo slittino o le escursioni con le racchette da neve. L’Hilton Zurich Airport si trova alle porte della Svizzera e offre un facile accesso sia alla città (a soli 15 minuti di auto) sia alle aree sciistiche circostanti.