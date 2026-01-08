Madonna di Campiglio, scatta il numero chiuso sulle piste

Debutto con successo del numero chiuso per gli sciatori a Madonna di Campiglio, novità assoluta nel panorama sciistico europeo la cui “prima” ha riguardato solo il periodo natalizio.

Come già anticipato a ottobre, la famosa località sciistica nel cuore delle Dolomiti del Brenta ha deciso di puntare su un “turismo consapevole” e di adottare il numero chiuso – massimo 14-15mila sciatori nella fascia oraria di punta dalle 11 alle 14 – sulle sue piste in occasione delle vacanze natalizie. Esclusi dai limiti gli abbonati stagionali, le tessere pay-per-use, gli skipass plurigiornalieri e quelli interni di Pinzolo e Folgarida Marilleva.

Finite le feste è dunque tempo dei primi consuntivi: «È andata bene – racconta Bruno Felicetti, direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio a L’Alto Adige – Il picco si è fermato a 13.750 presenze, leggermente sotto il tetto previsto e senza la necessità di respingere nessuno. Le persone erano predisposte positivamente, hanno capito e apprezzato l’iniziativa».

Accanto al numero chiuso, che verrà ripetuto anche dal 15 al 22 febbraio, è stato confermato anche l’anticipo dell’apertura mattutina degli impianti introdotto lo scorso anno con risultati positivi: «In 3mila sono arrivati alle 7:30, di questi un migliaio alle 11 se ne era già andato. Una formula studiata per distribuire meglio i flussi, per migliorare la qualità dell’offerta e per ridurre il rischio di incidenti – continua Felicetti – Un investimento da parte di Funivie nell’ambito della sicurezza. Il numero chiuso non sarà la soluzione definitiva, ma un tassello di un progetto più ampio da sviluppare nel medio-lungo periodo».

Nuovo entrato nell’offerta sci anche lo skipass smart, che consente di sciare in tutte le zone tranne le più trafficate, come Grostè e Spinale, e dirotta molti sciatori verso le aree meno congestionate, in controcorrente rispetto ai flussi principali.