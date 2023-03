Mapo Travel, a Porto Cesareo la seconda struttura a gestione diretta

Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, con 52 camere, diventa la seconda struttura a marchio Mapo Travel, in gestione diretta, dopo il Village Plaia di Ostuni.

«Nei nostri progetti non può mancare la Puglia, da sempre best seller Mapo – spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel – Con la gestione diretta di Villa Hermosa, resort a 4 stelle, offriamo un luogo privilegiato per chi vuole scoprire il Salento: siamo a due passi dalle spiagge dorate di Porto Cesareo ma anche a poca distanza dalle spiagge del versante ionico come Gallipoli, Ugento e Punta Prosciutto. Gli ospiti che sceglieranno questa struttura saranno immersi in un paesaggio incontaminato, con possibilità di soggiorno nell’antica masseria o nelle piccole ville con giardinetto e ingresso autonomo».

Le novità di Mapo Travel non riguardano solo Puglia e Italia. L’operatore aggiunge una nuova destinazione all’offerta sulla Turchia: si tratta di Bodrum, in charter con sette partenze da Bari per l’estate 2023.

«Così come l’Egitto, anche la Turchia si è rivelata una delle mete più ricercate dai viaggiatori italiani. Il nostro prodotto – sottolinea la gm di Mapo – è come sempre tailor made, con proposte che spaziano dal mare ai tour. Primo volo dal capoluogo pugliese fissato al 20 luglio».

E c’è un nuovo progetto all’orizzonte, con il lancio del brand Mapo World e l’apertura di una sede a Torino, con nuovo staff e itinerari che saranno presentati mercoledì 29 marzo.

«Guardiamo sempre al futuro; ci siamo rimboccati le maniche durante il periodo difficile della pandemia e abbiamo lavorato per farci trovare pronti. Abbiamo potenziato il nostro prodotto Mare Italia e aggiunto destinazioni come Egitto e Turchia con un successo che va oltre le nostre aspettative, puntando sempre su strutture di qualità, assistenza continua e attenzione alle esigenze del cliente. Su queste basi nasce Mapo World, progetto che sveleremo al trade e al pubblico il 29 marzo a Torino», conclude Marangi.