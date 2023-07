Mare, patto per la tutela tra Voihotels e la onlus Worldrise

Sarà un’estate all’insegna dell’ecoturismo per gli ospiti delle strutture Voihotels in Sardegna e Sicilia. Per il terzo anno consecutivo, si rinnova la collaborazione tra la catena alberghiera di Alpitour World e la onlus Worldrise, attiva da 10 anni per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino,

Nei mesi di luglio e agosto 2023 presso alcune strutture Voihotels in Sardegna e Sicilia, prendono il via diverse attività per gli ospiti dei resort, che avranno la possibilità di prendere parte a escursioni in barca nei pressi di parchi marini e aree marine protette che circondano le strutture alberghiere, accompagnati da giovani volontari, formati dai biologi marini di Worldrise.

Durante queste giornate, insieme agli esperti, gli ospiti faranno una vera e propria esperienza di ecoturismo, scoprendo la biodiversità del Mediterraneo e imparando così a conoscerlo e salvaguardarlo.

In Sardegna, le escursioni sostenibili in gommone saranno organizzate al Voi Tanka Village di Villasimius, all’interno della cornice naturalistica dell’area marina protetta di Capo Carbonara, e al Voi Colonna Village di Golfo Aranci, lungo l’omonima baia, per avvistare i delfini tursiopi (Tursiops truncatus) che frequentano questo tratto di costa, e nei pressi dell’area marina protetta di Tavolara e del Parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena.

In Sicilia, le esperienze di ecoturismo saranno disponibili presso il Voi Baia di Tindari Resort di Furnari, nelle acque cristalline delle isole eoliane di Panarea e Stromboli, e il Voi Arenella Resort di Siracusa, alla scoperta della biodiversità dell’area del Plemmirio.