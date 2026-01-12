Max Pezzali, party boat a Sanremo su Costa Crociere

Costa Toscana sarà di nuovo la nave della musica. Come anticipato, anche quest’anno – per la quinta edizione consecutiva – Costa Crociere sarà partner del Festival di Sanremo. Grande novità è la presenza a bordo di Max Pezzali per tutte le serate della kermesse. Il cantante simbolo dei famosi 883, in questo periodo, è impegnato con il progetto Max Forever, con cui sta riempiendo gli stadi, celebrando i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni.

Dal 24 al 28 febbraio, a bordo di Costa Toscana, prenderà di fatto vita Max Forever – The Party Boat, la versione “cruise” del suo tour ideata con Costa: non un singolo evento, ma un percorso musicale che accompagnerà cinque serate della Crociera della Musica.

Il format sarà parte integrante della brand integration con il festival. Ogni sera, durante la performance di Max Pezzali, un collegamento live dall’Ariston porterà il pubblico – in teatro e a casa – dentro l’atmosfera unica della nave.

Costa Toscana sarà a Sanremo dal 21 febbraio al 1° marzo: sarà possibile scegliere di vivere un’esperienza completa a bordo della Crociera della Musica o di partecipare a una delle due mini-crociere, dal 21 al 25 febbraio o dal 25 febbraio al 1° marzo, per entrare nel cuore del Festival da una prospettiva straordinaria. Durante il giorno, gli ospiti potranno partecipare a un ricco palinsesto di attività a tema, con possibilità di escursioni organizzate e discese a terra.