Minor Hotels, debutto in Sudafrica con il primo Nh Collection

Minor Hotels sbarca in Sudafrica. Il Gruppo ha siglato una partnership strategica con The Cavaleros Group per la gestione del primo Nh Collection a Johannesburg, a partire dal primo luglio 2024. La struttura è situata nel quartiere finanziario di Sandton, a circa 20 km dall’aeroporto internazionale O.R Tambo.

L’hotel, inizialmente Nh Sandton, è dotato di 329 camere e operativo da oltre 30 anni – sarà ribattezzata Nh Collection Sandton in seguito ad un’ampia ristrutturazione. Offrirà diverse tipologie di camere, tra cui alcune con ingresso indipendente e anche suite, one-bedroom suite e la Royal suite di 145 metri quadrati. I servizi comprenderanno due ristoranti e due bar, una lounge executive, sale meeting, oltre a una palestra e una grande piscina all’aperto.

The Cavaleros Group è stato fondato in Sudafrica nel 1926, è uno dei più grandi gruppi immobiliari privati del Paese e ha raccolto e fatto crescere un portfolio di beni di qualità istituzionale. Il core business è l’investimento e lo sviluppo di data centres campus, proprietà commerciali, industriali, di ospitalità e vendita al dettaglio, sia a livello locale che internazionale.

«Siamo entusiasti di dare inizio a questa partnership strategica con The Cavaleros Group per lanciare Nh e presto Nh Collection in Sudafrica e introdurre la nostra prima proprietà nel Paese – sottolinea William Heinecke, presidente e fondatore di Minor international, società madre di Minor hotels – Questa struttura si unirà al nostro crescente portfolio di hotel in Africa, dove sono già presenti i nostri marchi Anantara, Avani ed Elewana».

“La decisione di collaborare con Minor Hotels per il nostro Sandton hotel in Africa è cruciale per The Cavaleros Group – osserva Penny Cavaleros, chief executive officer di The Cavaleros Group – Come Gruppo, abbiamo identificato alcune categorie di investimento all’interno del settore immobiliare che intendiamo perseguire, tra cui quelle legate al settore hospitality che rappresentano un importante asset per una crescita esponenziale nel continente africano. Stiamo valutando diverse opportunità di ospitalità in tutto il continente e abbiamo avviato il nostro processo di due diligence».

Attualmente Minor Hotels gestisce 27 hotel e resort in otto Paesi africani – attraverso i marchi Anantara, Avani ed Elewana Collection – e prevede un ulteriore e futuro piano di svilippo. Nh Collection Hotels & Resorts ha un portfolio di oltre 90 strutture in tutto il mondo nelle principali città in Europa, America e Medio Oriente con le prime proprietà lanciate l’anno scorso sulla Palm Jumeirah a Dubai e alle Maldive. Il brand debutterà quest’anno in Asia con l’apertura di Nh Collection Chiang Mai in Thailandia e altre strutture in Finlandia e Qatar.

La foto nell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa di prgroup.