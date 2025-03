Missione centro-sud per Falkensteiner

Il Gruppo Falkensteiner con Alessandra Niada, head of marketing Italy, Roberta Valorani, head of sales Italy e Giuseppe Crispo, senior sales manager Italy, incontra il trade alla Bmt di Napoli, (Padiglione 6, stand 60-65) in programma fino a sabato 15 marzo.

La tre giorni partenopea è la giusta vetrina per far conoscere e promuovere le proprietà del brand, in particolare, il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria e le nuove strutture di Bolzano e Salò che apriranno nel corso del 2025.

Il resort calabrese è pronto ad accogliere i suoi ospiti in vista della stagione primaverile già dal prossimo primo maggio sul litorale tirrenico della Calabria, a poca distanza da Tropea e dalla suggestiva Costa degli Dei.

L’indirizzo, perfetto per una vacanza family friendly, offre un ricco ventaglio di attività a misura dei più piccoli tra scivoli d’acqua e spray park, campi per praticare ogni sport dal minigolf al tennis, dal calcio al badminton. La struttura permette anche ai genitori di ritagliarsi il loro momento di meritato benessere nella Acquapura Spa, centro wellness dell’hotel. Completano l’offerta ricettiva escursioni outdoor per esplorare i dintorni e una varia proposta gastronomica.

«Bmt rappresenta per noi un appuntamento prezioso non solo per rafforzare i rapporti con gli operatori turistici soprattutto del sud Italia – afferma Otmar Michaeler, ceo di Fmtg – dove attualmente siamo presenti con il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, ma anche per promuovere a 360° la nostra offerta ricettiva, con un focus particolare sulle strutture di Bolzano e Salò. Il mercato Italia – con le nuove aperture a Bolzano e Salò, senza dimenticare Licata, che verrà inaugurata nel 2026 – è al centro della nostra strategia di sviluppo per il prossimo futuro. Perfettamente inserito nel contesto in cui si trova, ogni nuovo hotel punta ad offrire servizi personalizzati di livello elevato».

Per gli operatori anche l’opportunità di conoscere le due strutture di prossima apertura.

La prima è il Falkensteiner Hotel Bozen Walther Park, che sarà inaugurato in estate, un urban retreat, parte della Premium Collection del brand, un hotel dallo stile contemporaneo con 113 camere e suite situato all’interno del nuovo complesso Waltherpark. Al sesto piano ci sarà il primo ristorante Mochi in Italia, una vera istituzione della cucina di ispirazione giapponese a Vienna, che proporrà un menù nipponico ed europeo. Completa la proposta di ospitalità l’Acquapura City Spa, accessibile anche agli esterni.

Per la seconda bisognerà aspettare fine anno, quando vedrà finalmente la luce la prima parte dell’ambizioso progetto Falkensteiner Park Resort Lake Garda, che annovera un hotel a 5 stelle di 97 camere e 170 appartamenti Premium Living immersi in un meraviglioso parco botanico, ideati dall’architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes di Proap. La struttura, dall’accogliente anima for all, offrirà esperienze active, proposte gastronomiche innovative, oltre a trattamenti benessere presso l’Acquapura Botanic Spa.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Falkensteiner Michaeler Tourism Group