Msc Crociere avrà un presidente: l’italiano Bruzzone

Da luglio l’italiano Roberto Bruzzone sarà il presidente di Msc Crociere, con base a Ginevra e a riporto diretto dell’amministratore delegato Gianni Onorato. L’indiscrezione, confermata da un portavoce della compagnia, è stata riportata da Seatrade Cruise News e poi ripresa dalla stampa specializzata.

Il Gruppo della famiglia Aponte – nei giorni scorsi protagonista di una roboante conferenza stampa negli studi di Cologno Monzese della Ruota della Fortuna – è in fase di grande espansione: ha infatti in ordine 12 nuove navi con consegne programmate fino al 2036 con un Piano industriale che vedrà in flotta ben 35 unità entro il prossimo decennio.

Classe 1976, Bruzzone è un manager con esperienza ventennale nell’industria delle crociere: ha ricoperto negli anni ruoli-chiave in Carnival Corporation, dove ha trascorso 14 anni della sua carriera, Silversea, Tui Cruises e Hapag-Lloyd Cruises. Per cinque anni in Royal Caribbean, era stato nominato lo scorso marzo al vertice del nuovo Marine Center of Excellence aperto nel Regno Unito, incarico che si aggiungeva a quello di senior vice president, marine e managing director del Gruppo in Uk. A luglio scorso, poi, le dimissioni.

Laureato in ingegneria navale a Genova con un Mba alla London Business School, sta completando un master in International Hotel Management presso l’istituto Les Roches in Svizzera.

Quella di presidente è una figura per Msc Crociere che riflette la volontà di rafforzare la leadership della compagnia nell’industria crocieristica mondiale. Bruzzone, di fatto, coordinerà le attività operative globali e lavorerà a stretto contatto con le prime linee nei vari mercati-chiave.