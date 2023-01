Nasce Italicares, la piattaforma del turismo medicale e del benessere

Un milione e mezzo di euro. A tanto ammonta lo stanziamento per la piattaforma del turismo medicale e del benessere, contenuto nel decreto che cofinanzia il progetto, siglato a fine dicembre dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Ideata da Federterme, Italicares consentirà di generare flussi organizzati di turismo sanitario,termale e del benessere, come sottolinea con soddisfazione Santanché: «La piattaforma colmerà un pesante divario attualmente presente in Italia rispetto ad altri Paesi europei, dove il turismo sanitario-termale è un pilastro fondamentale del comparto».

Italicares si integrerà con la piattaforma Italia.it, assicurando un’offerta in grado di rispondere alle esigenze de i flussi turistici, in particolare dal Nord Europa. «Il turismo sanitario – nota il ministro – è un acceleratore importante di sviluppo di un territorio e una realtà già consolidata in Francia, Germania, Spagna e Slovenia. Per noi, invece, è un’opportunità da sfruttare al meglio, considerando l’immenso patrimonio di acque termali in Italia e la qualità dell’assistenza sanitaria, delle strutture ricettive e di un clima sempre favorevole».

A fine gennaio, le aziende termali e del benessere italiane parteciperanno a Les Thermalies di Parigi, il Salone mondiale del turismo del benessere e termale.