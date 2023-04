Nasce Leasys, player del noleggio multibrand targato Stellantis e Crédit Agricole

Decollo ufficiale e presentazione internazionale per Leasys, nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multibrand di cui Stellantis e Crédit Agricole sono co-proprietari.

Leasys è il consolidamento delle attività commerciali di Leasys e Free2move Lease e ha l’obiettivo di diventare un big player europeo del noleggio con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026. Al momento la flotta è composta da oltre 828mila veicoli.

L’evento mediatico si è svolto contemporaneamente a Roma e Parigi ed è stato trasmesso in streaming negli 11 Paesi europei in cui la società opera. In realtà, oltre al consolidamento di due brand molto conosciuti si tratta di un vero e proprio upgrade che offre prodotti innovativi, servizi di qualità e piattaforme digitali ai clienti corporate internazionali e alle piccole e medie imprese. La strategia della nuova società è quella di offrire molteplici soluzioni di mobilità e presidiare soprattutto il noleggio a lungo termine, che diventerà forza trainante nella transizione verso l’elettrificazione.

Le soluzioni di mobilità di Leasys sono disponibili per tutte le 14 marche di Stellantis tramite vari canali di vendita e sono accessibili attraverso una gamma di servizi multitarget. Inoltre, la nuova azienda fornirà sinergie per Stellantis e per altre aziende all’interno del Gruppo e garantirà un punto di contatto unico per un’esperienza cliente senza soluzione di continuità.

Un approccio multicanale è alla base della strategia di Leasys per servire al meglio tutti i 14 marchi di Stellantis. Sarà infatti utilizzata la capillarità della rete di vendita e assistenza post-vendita di Stellantis in tutta l’Unione europea, un asset strategico fondamentale per offrire una customer experience di prima classe. Attraverso una combinazione di diversi canali – diretto, la rete di vendita indiretta e digitale – la nuova azienda mira a soddisfare le esigenze del mercato offrendo veicoli, servizi e soluzioni di mobilità alla più vasta clientela possibile.

In particolare, Leasys si baserà sulla rete europea di concessionarie Stellantis, intermediari indipendenti, nonché sulle vendite dirette con clienti di maggiori dimensioni. L’uso di canali digitali rappresenta un altro asset della strategia di Leasys; non solo promuove i suoi prodotti, ma consente anche ai clienti e ai responsabili della flotta di gestire veicoli e flotte in piena autonomia, assistendo il cliente nella gestione dei servizi connessi al contratto di noleggio.