Ncl, il pacchetto “Free at Sea” evolve in “More at Sea”

Ncl migliora l’esperienza degli ospiti trasformando il noto pacchetto “Free At Sea” in “More At Sea”. Il nuovo posizionamento “More” potenzia ed espande la proposta della compagnia di crociere con più offerte a bordo, più luoghi da scoprire e più valore.

“More At Sea includerà più vantaggi, come un’ampia selezione di offerte di bevande premium, più specialità culinarie, più minuti al telefono con l’accesso al wifi ad alta velocità di Starlink della flotta e molto altro.

Da oggi, gli ospiti possono prenotare questo pacchetto per le crociere in partenza dal 1° gennaio 2025.

“More At Sea” presenterà un’offerta più estesa dei servizi preferiti dagli ospiti, varietà di rinomati brand di bevande premium per ogni categoria, come la vodka Grey Goose, la tequila Casamigos, il whiskey bourbon Woodford Reserve e altri, tutti inclusi. Gli ospiti possono anche scegliere tra più di 100 specialità di cocktail serviti negli oltre 80 bar, compreso il pluripremiato Metropolitan Bar di Ncl che propone cocktail artigianali sostenibili esclusivamente a bordo delle navi Prima Class.

Con il pacchetto, si aggiungono anche ulteriori specialità culinarie nella carta dei ristoranti. Si potranno anche gustare più aperitivi e dessert oltre al massimo di tre a persona inclusi.

Inoltre, gli ospiti avranno a disposizione una connessione a bordo più veloce e potente grazie all’accesso a Internet ad alta velocità di Starlink, così come più minuti al telefono inclusi: ogni singolo ospite riceverà ora il proprio login individuale per 150 minuti, così più ospiti potranno collegarsi e rimanere connessi durante la crociera.

Nel pacchetto sarà incluso un credito di 50 dollari per ogni escursione a terra per il primo ospite, fino a 300 euro di credito per i voli per il secondo ospite su crociere selezionate, così come la navigazione gratuita per il terzo e quarto ospite su viaggi selezionati.

Basandosi sul feedback degli ospiti e per offrire un’esperienza culinaria diversa, Ncl sta sostituendo i prezzi dei ristoranti di specialità alla carta con una tariffa flat per i viaggi a partire dal 1° gennaio 2025.

«Questo è stato uno dei percorsi più entusiasmanti che abbiamo intrapreso in Ncl, cercando di comprendere meglio e in modo spontaneo ciò che gli ospiti valorizzano maggiormente durante la loro crociera – ha detto David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line – Abbiamo investito tanto tempo all’ascolto dei nostri ospiti e partner di viaggio e abbiamo scoperto che quello che vogliono è vedere di più, fare di più e in che modo si divertono di più quando sono in vacanza con noi. Poiché apprezzano la semplificazione quando sono in vacanza, siamo entusiasti di annunciare l’evoluzione del nostro esclusivo pacchetto “Free At Sea” nel nuovissimo ed elevato pacchetto “More At Sea”. Questo pacchetto fornirà un’esperienza aggiornata, la migliore della categoria, con maggiore varietà, scelta e valore per rendere le vacanze con noi ancora più esclusive, con più opzioni di bevande premium tra cui scegliere, più opportunità di provare i nostri ristoranti di specialità, più connessione con il wifi ad alta velocità di Starlink e molto di più».

IN ARRIVO LA NUOVA APP

E ancora, per permettere agli ospiti di vivere una vacanza con semplicità, Ncl svilupperà una nuova app mobile entro la fine dell’anno. Progettata per semplificare l’esperienza degli ospiti in ogni momento del viaggio, l’app mobile di Norwegian Cruise Line facilita il processo di pianificazione della crociera e include miglioramenti come un modo più intuitivo di navigare online e fare prenotazioni a bordo per ristoranti, escursioni a terra e intrattenimento, un check in più facile e veloce, una visualizzazione più trasparente della cronologia degli acquisti e una schermata iniziale dinamica che mostra le informazioni di viaggio più rilevanti in ogni momento della vacanza.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ncl