Nicolaus avvia il suo piano incoming: accordo con il t.o. francese Top Of Travel

Come preannunciato in un’intervista esclusiva rilasciata da Giuseppe Pagliara al nostro giornale, Nicolaus potenzia la sua divisione incoming dando avvio a un progetto ad hoc. Un passo importante, che è un po’ anche un ritorno alle origini del Gruppo con sede a Ostuni, nato come dmc. Obiettivo dichiarato dall’azienda stessa: “Potenziare il business nei periodi di spalla, ma anche creare valore, in primis per la Puglia e in generale per il sud Italia”. In che modo? Tenendo vivo “un dialogo con il territorio”, attivando “ex novo interazioni privilegiate con mercati ad alto valore aggiunto” e sistematizzando “i servizi di dmc con un ampliamento del raggio di azione”.

Prima azione concreta l’accordo appena siglato con l’operatore Top Of Travel, tra i leader sul mercato francese, con 24 anni di storia alle spalle, specializzato nella creazione di pacchetti turistici in oltre 25 destinazioni nel mondo. Già operativa, la partnership sarà attivo fino al 2026.

Al centro dell’operazione la struttura a gestione diretta Nicolaus Prime Il Gabbiano, affacciato sulla Baia delle Canne di Marina di Pulsano, in provincia di Taranto. L’intesa, che allunga l’estate “standard” del mare Italia, prevede 90 camere garantite e in allotment dall’11 aprile al 19 giugno e dal 5 settembre al 17 ottobre. Dal 20 giugno al 4 settembre, le camere presidiate sono 20.

Oltre al soggiorno, la formula prevede servizi speciali nel resort e un ricco portfolio di esperienze organizzate con diverse realtà locali al preciso scopo di soddisfare le attese degli ospiti francesi. La collaborazione con una compagnia di noleggio e con una di taxi, prevede poi nel corso della prima giornata di soggiorno la presenza costante di due taxi in struttura, che vanno ad aggiungersi al servizio navetta quotidiano per raggiungere il centro di Pulsano.

Gli ospiti potranno scegliere diverse experience attingendo al circuito di escursioni “Cuore di Puglia”: tre durano un’intera giornata e vertono su Alberobello e la Valle d’Itria, Lecce, Altamura e Matera; due si sviluppano nell’arco di mezza giornata esplorando Taranto o Manduria, con la visita del museo della civiltà contadina. Ogni domenica, inoltre, full day con basket lunch da vivere fuori dal resort. Interessanti anche le proposte opzionali, pensate per gruppi precostituiti, e dedicate a Monopoli e a Polignano, a Bari e a Ostuni, con Martina Franca.

“Centrale per la creazione della proposta – tiene a sottolineare l’azienda – l’interazione con le istituzioni locali anche per il miglioramento dei servizi in loco, come con il posizionamento di dissuasori nei pressi del resort”.

«È il primo passo di un percorso che ci vedrà lavorare in diverse aree del sud Italia, anche in qualità di dmc», afferma Danilo Pomes, international sales manager Nicolaus.

«L’allungamento della stagione, attraverso mercati stranieri di valore, è sempre più cruciale per dare, da una parte, irrinunciabile solidità a organizzazioni come la nostra, alle strutture alberghiere e a chi eroga servizi, e, dall’altra, continuità economica a certi territori per far sì che il turismo sia sempre meno un fenomeno carsico e sempre più una risorsa con una forte sostenibilità sociale», commenta Giuseppe Cavallo, amministratore dell’hospitality company del Gruppo.