Nicolaus-Valtur, i nomi di una squadra che cresce

Si rafforza la squadra Nicolaus-Valtur con l’ingresso di una serie di nuove figure manageriali in settori chiave del Gruppo di Ostuni. New entry previste dal secondo step del Piano triennale di crescita, che prevede tra l’altro il potenziamento del ramo hospitality company, oltre alle divisioni customer service, marketing, finanziaria, tecnica e commerciale.

E proprio nell’ambito hospitality company Marcello Ferro, già interno all’azienda, viene promosso al ruolo di direttore corporate con il preciso incarico di supportare la direzione di sede della gestione alberghiera. La squadra si arricchisce, poi, con Michele De Iulio, ex Marriott, che opererà in qualità di amministrativo alberghiero.

L’area commerciale e marketing va invece a rafforzarsi con Anna Sblendorio – forte di una carriera pluriennale nel tour operating, da Alpitour alle precedenti gestioni Valtur – che ricoprirà la posizione di commerciale estero. Entra nel team anche Paolo Bianchi, in ambito commerciale inside sales. Nel suo cv il ruolo di di responsabile e sales manager di brand del calibro di Geo, Voihotels, Welcome Travel, Nouvelles Frontieres.

Mentre Sathya Weerasinghe assumerà il ruolo di comarketing & sponsorship manager, facendo tesoro di una brillante carriera in Gruppi di comunicazione internazionale come Publicis, Ipg e Urban Vision, per cui ha realizzato campagne per brand quali Renault, Nissan, P&G e Unilever.

Nell’area customer service e assistenza sale di livello Adriana Palermo – già in Nicolaus, ma prima in Eden e Alpitour – che ricoprirà il ruolo strategico di responsabile settore assistenza.

Sul fronte HR, amministrativo e tecnico, Cosimo Eramo opererà in qualità di responsabile controllo e finanza; Francesco D’Errico ricoprirà l’incarico di direttore della parte tecnica, impiantistica e maintainment del Gruppo; ed Enzo Porsenna (per anni in Costa e Msc) si occuperà di special projects, risorse umane ed escursioni.

«Con grande soddisfazione accogliamo e presentiamo queste nuove importanti figure che hanno scelto il nostro Gruppo per arricchire con un nuovo tassello il mosaico delle loro brillanti carriere professionali. La nostra azienda è sana, decisa a crescere e ad arricchire le proprie competenze e anche per questo è capace di attrarre risorse preziose e prestigiose, non solo del comparto turistico», commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus.

E anticipa: «Nel corso del secondo quadrimestre faremo ulteriori importanti annunci per ciò che concerne le linee di prodotto e l’hospitality company e – anche in virtù dell’arricchimento strategico dell’organigramma – ci apprestiamo a centrare con successo gli obiettivi di un futuro fatto di crescita, non solo del business, ma in generale della cultura aziendale».

L’ingresso di queste nuove risorse, sottolinea l’azienda in una nota, “avrà ulteriore seguito di concerto con l’avanzamento del Piano e il conseguente incremento dei differenti ambiti del business”.