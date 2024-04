Oman destinazione Mice: ecco perché “funziona”

Significativa partecipazione dell’Oman Convention Bureau al Full Contact , la ormai classica “due giorni” di workshop del segmento Mice a Rapallo; un evento che punta a unire domanda e offerta della meeting industry.

«L’Oman è da più di un decennio attivo sul fronte dell’accoglienza turistica: un Paese giovane, dinamico, dalle tradizioni vive e un’apertura al moderno – spiega Khalid Al Zadjali, director of Oman Convention Bureau – E in particolare la destinazione ideale per il Mice vista la grande offerta di attività perfette per il team building, gli hotel di altissimo livello, i centri congressi e le strutture perfette per ospitar grandi gruppi, le meraviglie naturali e la popolazione gentile e ospitale che da sempre è sinonimo di accoglienza e gentilezza. E Full Contact è un marketplace che ci offre modo di presentare il Sultanato come meta unica per gli operatori Mice, e si iscrive nel programma di espansione che abbiamo in serbo per i prossimi anni.

L’Oman ha infatti «sviluppato recentemente una comunicazione ad hoc, ospitato un gruppo selezionato di operatori Mice specializzati in congressi, incentive ed eventi, preso parte a fiere ed eventi di settore per poter dare modo a diversi stakeholder di apprezzare l’offerta Mice che l’Oman mette a disposizione – continua Al Zadjali – Per noi è importante il mercato europeo, tra cui l’Italia. Proprio per questo motivo, nei prossimi mesi saremo presenti all’Imex di Francoforte e abbiamo in progress una partnership con un big player fra gli operatori italiani per far conoscere il Sultanato come destinazione emergente».

Tra gli asset turistici del Sultanato dell’Oman i picchi di Jebel Akhdar e Jebel Shams, i deserti di Sharqiyah e Rub Al Khali, e l’offerta mare con le isole Daymaniyat.

A completare l’offerta turistica, le escursioni a piedi nei wadi, le crociere su un dhow nel Musandam e ancora tanta arte e cultura con il Sultan Qaboos Grand Mosque a Muscat; i castelli e la Royal Opera House Muscat, per assistere a uno dei numerosi spettacoli proposti. E infine, ma non per importanza, l’occasione di entrare in contatto con la popolazione, attraverso l’organizzazione di workshop di artigianato.

Riguardo poi alle strutture, per il settore Mice, la destinazione Oman si avvale di una location come l’Oman Convention Exhibition Centre, un centro avveniristico che dispone di spazi espositivi che possono ospitare oltre 10.000 persone per sessioni plenarie, concerti, spettacoli e cene di gala su larga scala oltre a 20 sale riunioni con capienza da 25-360 delegati, e ballroom per oltre 2.000 posti a sedere, 10 suite e un centro fieristico già ben collaudato. E questo centro è uno dei tanti asset di Muscat, la capitale con un vivace souq, moderne infrastrutture e numerose spiagge, nonchè principale punto di accesso al affacciata sul golfo dell’Oman, la città si trova ai piedi della catena dell’Hajar, tra i principali rilievi della regione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Sultanato dell’Oman