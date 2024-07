Osservatorio Bluvacanze: estate di early booking e last minute

Da un estremo all’altro, con prenotazioni che oscillano tra l’advanced booking e il last minute. A metà luglio l’Osservatorio Bluvacanze inquadra la linea tenuta nell’acquisto delle vacanze dagli italiani che si sono rivolti a un’agenzia di viaggi.

Si conferma così un trend iniziato almeno due anni fa, la cosiddetta “destagionalizzazione per necessità” (dovuta al caro-prezzi), con una fascia di consumatori che posticipa le ferie alle settimane seguenti il picco tariffario. Se per fine luglio e agosto resta in ballo almeno un buon 20% di “indecisi” del mercato della rete di punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, la maggior parte dei viaggiatori ha comunque mandato segnali evidenti al mercato, imprimendo una “curva di booking” dai 90 ai 110 giorni.

La scelta più gettonata? La crociera, of course, regina assoluta. Secondo gradino del podio per il mare italiano, davanti a Grecia, Egitto con Mar Rosso e Spagna. Mediterraneo, insomma, ancora davanti al Red Sea.

Se ci tuffiamo nel Mare Italia, comandano Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Toscana: la regione tirrenica sfrutta il fattore della prossimità, quindi, raggiungibile con mezzi propri. L’Osservatorio segnala lo sforzo dei fornitori nel rivedere il minimum stay durante le 6 settimane di alta stagione, proponendo anche 3-4 notti contro i canonici 7-10 giorni.

Il mare, certo, ma nell’estate italiane riemerge prepotentemente la montagna, che beneficia del revamp di prodotto da parte di alcuni operatori alberghieri di Trentino e Valle d’Aosta, che hanno ristrutturato l’offerta, proponendo soluzioni apprezzate.

Parigi e Madrid restano in cima alla classifica delle capitali europee più visitate, ma si fa largo Lisbona, mentre Londra scende dal podio e scivola in quarta posizione. Praga completa la Top 5 per short break di 3-4 notti. Tra le esperienze in auge nelle agenzie di viaggi, i tour di gruppo esperienziali a tema gourmet, in treno, in bici.

Per le mete di lungo raggio in vetta Maldive, Zanzibar e i Caraibi, con la Repubblica Dominicana che domina i pacchetti all inclusive.