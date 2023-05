Ota Viaggi lancia il catalogo sulla montagna estiva

Ota Viaggi ha pubblicato il nuovo catalogo per chi, per l’estate 2023, opta per la montagna. Il lancio del volume arriva a margine di Obiettivo X, mega-evento che il t.o. guidato dalla famiglia Aprea e che vede al timone del commerciale Massimo Diana ha dedicato al Mare Italia in una delle sue destinazioni di punta: la Sicilia, dal 12 al 14 maggio scorsi.

Dedicato agli amanti della natura e a chi predilige la montagna, il catalogo contempla 31 strutture in sei regioni italiane: Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle D’Aosta e Veneto.

I dettagli dell’offerta montana di Ota Viaggi sono reperibili anche sul sito web www.otaviaggi.com. A questo catalogo si aggiungono chiaramente tutte le offerte attualmente attive per le diverse destinazioni estive con un occhio di riguardo alle famiglie.