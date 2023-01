Partnership myAirline-Geven: ecco i primi sedili superEco prodotti in Italia

Sono fabbricati in Italia i primi sedili per gli aeromobili sostenibili ed ergonomici in Asia Pacifico. Un prodotto all’avanguardia, frutto della collaborazione tra myAirline e Geven, uno dei principali fornitori mondiali di interni per aeromobili. L’intera flotta A320 sarà dunque dotata di sedili creati nel nostro Paese, chiamati “superEco”.

Un sodalizio salutato con grande soddisfazione da Teo Rayner, amministratore delegato del vettore malese: «Siamo entusiasti di intraprendere questa partnership con Geven e di essere i primi nella regione a offrire posti a sedere per aerei più sostenibili. I suoi sedili eleganti ed ergonomici si adattano alla nostra aspirazione di una compagnia aerea ecologica».

I sedili sono leggeri e favoriranno minori consumi di carburante ed emissioni di CO2, per questo motivo, sottolinea Rayner, «si tratta di un passo positivo per svolgere il nostro ruolo nella riduzione di carbonio».

Altrettanto importante l’aspetto della sostenibilità: il materiale, infatti, proviene da rifiniture in pelle che altrimenti finirebbero nelle discariche. «In questo modo myAirline contribuirà ai suoi sforzi di sostenibilità, riducendo il consumo di carburante e le emissioni, offrendo ai passeggeri il massimo comfort e spazio di viaggio», nota Alberto Veneruso, amministratore delegato di Geven.

I sedili superEco assicurano servizi e comfort di prima classe per i passeggeri di myAirline. Il design è caratterizzato da un copriabito imbottito, un cuscino inferiore autostrutturato, una tasca inferiore e braccioli a filo. Grazie al fatto di essere ergonomici, garantiscono una posizione più comoda rispetto a una di massima reclinazione.

«Vogliamo che i nostri passeggeri si godano il viaggio – spiega ancora Rayner – Il nostro sedile è pre-reclinato e non bisogna alzarlo durante il decollo o l’atterraggio. Inoltre, i sedili superEco non sono solo leggeri ma di facile manutenzione e questo aiuta a mantenere bassa la nostra struttura dei costi».