Rent a car, Hertz apre una sede al porto di Genova

Hertz sbarca al porto di Genova. La nuova location è situata in prossimità del Terminal Traghetti, in una posizione strategica per raggiungere la stazione centrale di Principe e il terminal Crociere, riducendo parecchio i tempi di percorrenza per il centro città, rispetto all’aeroporto.

L’apertura rientra nel progetto Hertz in città, lanciato dalla compagnia nel 2021 per agevolare la mobilità dei viaggiatori nel periodo pandemico, che ha favorito un incremento importante dei viaggiatori ferroviari, spingendo flussi crescenti verso le location cittadine del noleggio e rendendole sempre più strategiche.

Il nuovo punto Hertz nel porto di Genova, inoltre, si rivolge sia agli utenti dell’attività commerciale che croceristica e offre ampi spazi di parcheggio che rendono agevoli le operazioni di ritiro e riconsegna.

«La mobilità sta vivendo una stagione nuova che ci mette di fronte alla necessità di adottare un approccio volto alla massima flessibilità – spiega Massimiliano Archiapatti, ad e dg di Hertz Italia – Dobbiamo essere rapidi a individuare le necessità dei nostri ospiti e modulare l’offerta in base ai veloci cambiamenti cui assistiamo. Da qualche mese stiamo assistendo a una forte ripresa anche del traffico portuale e aeroportuale che nel periodo pandemico avevano avuto il maggiore impatto negativo».