Rimini, a novembre il primo festival del turismo extralberghiero

Sarà il Palacongressi di Rimini ad ospitare la prima edizione di “Vivere di Turismo Festival“, il festival del turismo extralberghiero che si terrà il 7 e l’8 novembre 2023.

Due giornate all’insegna di formazione, networking, divertimento e musica dal vivo dedicata agli operatori del settore degli affitti brevi che comprende case vacanza, appartamenti, bed & breakfast, agriturismi e dimore storiche e rappresenta ormai la maggioranza dell’offerta ricettiva italiana.

Secondo i dati Istat sono infatti quasi 2,9 milioni i posti letto offerti dal mondo extralberghiero, contro i 2,2 milioni di posti letto degli hotel italiani. Il Vivere di Turismo Festival nasce dall’intuizione di Danilo Beltrante, che ha deciso, dopo 10 edizioni, di aprire a un pubblico più ampio la convention annuale della community Vivere di Turismo (oltre 12mila iscritti su Facebook).

Danilo Beltrante, imprenditore e formatore nel settore extralberghiero, ha fondato la Vivere di turismo Business School ed è direttore editoriale della collana professionale Bed & Business – Manuali pratici per Vivere di Turismo (Dario Flaccovio Editore).

Nel corso del Vivere di Turismo festival ampio spazio sarà dedicato alla formazione e l’evento ospiterà oltre 80 relatori di spicco, divisi in 4 sale tematiche. Dalla sala Digital, in cui si parlerà di web marketing, revenue management e tecnologia; alla Impact, dedicata alle iniziative che hanno un impatto positivo sul territorio e le comunità; passando per la Operation, focalizzata su come gestire le attività quotidiane dell’ospitalità; e la Property, dedicata ai property manager che vogliono scalare e automatizzare il proprio business.

La grande sfida dell’extralberghiero oggi – secondo la nota stampa del festival – è quella di portare gli host a offrire un’esperienza di ospitalità sempre più professionale: circa il 77% dei 400mila annunci presenti su Airbnb è gestito da persone che hanno un solo appartamento e per il quale l’affitto breve non è la prima occupazione.

Il palco principale del Palacongressi di Rimini, la Main Hall, sarà teatro di dibattiti, spettacoli e concerti. Inoltre, è prevista una sezione Workshop a numero chiuso, guidata da trainer professionisti, che offrirà un ambiente interattivo per l’apprendimento e lo scambio di idee. “Vivere di Turismo Festival” non solo offrirà un’esperienza di apprendimento e networking di alto livello, ma includerà anche un’area espositiva dedicata con oltre 25 aziende che presenteranno le loro soluzioni e servizi innovativi per il settore extralberghiero.

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà la cerimonia di premiazione dei “Vivere di Turismo Awards 2023“. I riconoscimenti saranno assegnati in ben 25 categorie diverse, evidenziando le eccellenze e le migliori pratiche nel campo del turismo extralberghiero.

«Il festival vuole chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore in un momento storico in cui si cerca di iper regolamentare il turismo extralberghiero, accusato di essere la causa di tanti mali dell’Italia – sottolinea l’ideatore del festival, Danilo Beltrante – Vogliamo dimostrare che è l’esatto contrario e di come la vitalità di questo settore permette a borghi e località un tempo sconosciute di essere visitate e apprezzate dai turisti. In questa cornice, gli operatori del settore, i fornitori e i rappresentanti delle istituzioni si riuniscono per condividere le loro esperienze, discutere le tendenze emergenti e identificare opportunità di collaborazione. È una piattaforma dove si tessono relazioni di valore, nascono partnership strategiche e si costruiscono reti di supporto reciproco».