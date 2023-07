Ristori, c’è la firma. Gattinoni: «In arrivo i 39 milioni per adv e t.o.»

«I 39 milioni di ristori promessi dallo Stato stanno finalmente per arrivare nelle casse di tour operator e agenzie di viaggi. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato, l’iter è terminato». È con questo annuncio, tanto atteso dall’intera categoria, e che è al tempo stesso un risultato messo a segno dall’associazione che presiede, che Franco Gattinoni ha aperto con una certa soddisfazione l’assemblea nazionale della Federazione Turismo Organizzato (Fto) di Confcommercio.

Tema dell’evento, che si è svolto nella prestigiosa sede della Fondazione Luigi Rovati a Milano, era “Connessioni. I mille sensi del turismo organizzato”, a sottolineare la capacità del viaggio di connettere le persone con i luoghi e la storia. Ma anche, da parte di Fto, di intessere relazioni trasversali con istituzioni e stakeholder nell’interesse della filiera e riallacciare rapporti diversi che siano utili al sistema turismo nel suo complesso, per esempio con le compagnie aeree.

«Ieri, in un incontro al Mise, il direttore generale della federazione, Gabriele Milani ha avuto la conferma e a giorni verrà emanato l’avviso per trasmettere i dati per il rimborso dovuto, che per il 50% sarà erogato subito, in tempi molto brevi – ha sottolineato Gattinoni – Quindi abbiamo chiesto di prolungare i termini di chiusura della procedura al 24 settembre, per evitare che cadessero nel pieno del periodo estivo, quando molti commercialisti e consulenti sono assenti».

Sembra quindi in dirittura d’arrivo la liquidazione degli ultimi interventi di sostegno varati nel periodo pandemico per agenzie e tour operator.

Anche Fiavet, in seguito all’incontro con il ministro Daniela Santanchè, aveva annunciato qualche giorno fa l’avvio delle erogazioni entro settembre. “I 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid potrebbero iniziare a essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet2, aveva sottolineato la nota dell’associazione.