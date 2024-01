Roma avrà la sua metro D: arriverà a Trastevere

Si parla da molti anni di una quarta linea della metropolitana a Roma. Un progetto rimasto in stand by e che ora il Campidoglio è intenzionato a riprendere, con l’approvazione del nuovo piano regolatore generale.

La metro D dovrebbe collegare la città storica, con i quartieri Talenti (il capolinea dovrebbe sorgere in fondo a via Ugo Ojetti), Montesacro e Salario, sul versante nord, e Trastevere, San Paolo, Marconi, Magliana ed Eur (altro capolinea in piazzale dell’Agricoltura) su quello sud. Passando nella tratta centrale per punti nevralgici, ora non raggiunti dalla metropolitana, come piazza Vescovio, piazza Verbano, piazza Buenos Aires, piazza Fiume fermando poi a piazza di Spagna (scambio con metro A), piazza San Silvestro, piazza Venezia (scambio con metro C).

Roma Servizi per la Mobilità, società partecipata al 100% da Roma Capitale, dettaglia: “Il tracciato dovrebbe avere origine a piazzale dell’Agricoltura (Eur). Dopo aver realizzato la corrispondenza con la linea B e la ferrovia Roma-Lido, la linea oltrepasserà il Tevere e si dirigerà verso nord per attraversare il quartiere di Magliana Nuova, poi sottopasserà di nuovo – per due volte – il Tevere, all’altezza di lungotevere Dante, e proseguirà lungo la direttrice di viale Marconi (tra ponte Marconi e piazzale della Radio) fino alla stazione di Trastevere, dove scambierà con i servizi ferroviari regionali e con quello per l’aeroporto. Dopo aver attraversato il quartiere di Trastevere, procedendo verso nord, la linea passerà ancora il fiume all’altezza dell’isola Tiberina, quindi proseguirà verso nord est, per scambiare con la linea C e successivamente con la linea A dopo aver servito l’area centrale con una nuova stazione nei pressi di piazza San Silvestro. Superate le Mura Aureliane, la linea attraverserà il quartiere Trieste-Salario e l’Aniene, per proseguire poi verso est su via dei Prati Fiscali e viale Jonio (scambiando con la linea B1), terminando nel quartiere Talenti”.

L’approvazione definitiva del nuovo Piano regolatore generale ha introdotto anche un prolungamento della linea che porterà il capolinea sud fino a via di Grotta Perfetta passando per via del Tintoretto.

La realizzazione della linea D potrebbe alleggerire il traffico in città e migliorare l’accessibilità del centro storico dando alle quattro linee metro quattro stazioni di corrispondenza – Termini (A/B), Colosseo (B/C), Venezia (C/D) e Spagna (A/D).

In programma a Roma c’è anche il prolungamento delle linee B e B1 per servire nuove zone densamente popolate, a ridosso del Raccordo. Per quanto riguarda la B, c’è l’esigenza di portare i treni oltre l’attuale capolinea di Rebibbia, per raggiungere quartieri come Torraccia e Casal Monastero. L’intervento consisterà nella realizzazione di un ulteriore tratto di binari lungo circa 2,8 chilometri. Con due nuove stazioni: San Basilio e Torraccia/Casal Monastero.

Sulla linea B1, secondo quanto contenuto nel Pums (Piano urbano Mobilità sostenibile), i treni della sotterranea punteranno a servire le zone di via Monte Cervialto, Serpentara e Colle Salario. Le nuove fermate dovrebbero essere quattro.