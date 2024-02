Royal Jordanian volerà anche da Venezia e Bologna

Aspettando gli Oscar: viaggio americano in cinque film Manca poco meno di un mese alla notte degli Oscar 2024, che si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 10 marzo, e in attesa di scoprire a chi... The post Aspettando gli Oscar: viaggio americano in cinque film first appeared on ViaggiOff.

Austria, l'altro volto della neve: in Carinzia si fa "rifornimento di sole" Sciare sì, ma possibilmente baciati dal sole. Per tutti coloro che stanno ancora programmando una vacanza sulla neve, approfittando anche delle giornate che si fanno via via più lunghe, la...

Europa per foodies: Parigi prima, ma è l'Italia che spopola nella top ten Giro d'Europa per foodies: quali sono le città del vecchio continente più appetibili per gli amanti dei viaggi gastronomici? Ci ha pensato una compagnia di viaggio al femminile a stilare...