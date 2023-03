Ryanair festeggia i 25 anni a Pisa e annuncia i voli per l’estate

I 75 ANNI DI Costa 👉 Per il 75° anniversario, al fine di tenere alta l’attenzione sul prodotto e supportare gli agenti di viaggi in un momento di grande domanda, # Costa propone 75 #crociere a un prezzo davvero vantaggioso per partire, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa.‼️La promozione è valida per tutte le prenotazioni effettuate entro l’11 aprile 2023, con soli 50 euro di acconto per persona.