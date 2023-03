Ryanair, un’ex politica e un supermanager aeronautico nel board

Un ex europarlamentare austriaco e un supermanager aeronautico irlandese sono le due nuove figure entrate a far parte del board di Ryanair Holdings plc. Si tratta di Elisabeth Köstinger, cittadina austriaca, e Eamonn Brennan, cittadino irlandese, che hanno accettato di entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings plc in qualità di amministratori non esecutivi a partire dal 1° aprile 2023.

La Köstinger è un’ex politica austriaca che ha ricoperto la carica di europarlamentare dal 2009 al 2017 e successivamente è stata ministro dell’Agricoltura, della Sostenibilità e del Turismo nel governo dei cancellieri Kurz, Schallenberg e Nehammer. Si è ritirata dalla politica nel 2022 per diventare ceo di una Esg Fintech austriaca.

Mentre Brennan è stato in precedenza amministratore delegato dell’Autorità dell’aviazione irlandese e, più recentemente, direttore generale di Eurocontrol dal 2018 al 2022. Brennan è stato una figura centrale dell’aviazione europea negli ultimi 5 anni.

Per Stan McCarthy, presidente di Ryanair: «L’ingresso di Elisabeth ed Eamonn nel consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings plc è molto significativo per noi perché Elisabeth porta con sé una significativa esperienza politica, ambientale e commerciale ed è il nostro primo membro del consiglio di amministrazione dell’Europa continentale dal 2013, mentre Eamonn apporta un’enorme esperienza nel settore dell’aviazione in quanto ex ceo dell’Autorità irlandese per l’aviazione e dg di Eurocontrol. E daranno un contributo significativo al nostro cda, mentre sviluppiamo la nostra strategia di crescita in tutta Europa per il prossimo decennio».