Sandals inaugura le nuove suite dei suoi resort in Giamaica

Sandals ha inaugurato nuove suite nelle sue strutture in Giamaica. A partire dallo storico Montego Bay, con le tre nuove Beachfront Butler Villa posizionate al piano terra o al primo piano e che dispongono di sontuosi interni contemporanei, servizio in camera h24 e maggiordomo.

Novità, inoltre, per il Sandals South Coast con le nuove Longbeach Beachfront One Bedroom Butler Suite with Balcony Tranquility Soaking Tub, che combinano comfort moderni con uno stile tropicale, dispongono di un ampio balcone dove alcuni elementi in legno regalano un’atmosfera rilassante; sono dotate anche di zona giorno all’aperto.

All’Ochi Beach, invece, sono state introdotte quattro nuove categorie di camere, in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione del Butler Village. Le Villa with 4 One Bedroom Butler Suites and Private Pool sono state progettate per gruppi, con ampi spazi, un design contemporaneo con colori neutri e tocchi tropicali, quattro suite ognuna dotata di una camera da letto con letto king-size, una propria area soggiorno con televisore e frigobar premium rifornito, bagno con cabina doccia e un patio o balcone per rilassarsi; tutte le suite all’interno della villa hanno accesso a una piscina privata con sedie sdraio e ombrelloni, servizio in camera h24 e maggiordomo.

Le One Bedroom Poolside Butler Villa, in stile caraibico contemporaneo, dispongono di una propria area soggiorno con televisore, frigobar premium rifornito, una camera da letto con letto king-size, un bagno con cabina doccia, accesso al patio o al balcone e una piscina semi-privata; nella suite è compreso il servizio in camera h24 e il maggiordomo. Le One Bedroom Poolside Butler Villa Estate Suite sono caratterizzate da tocchi in rattan, motivi tropicali e colori tenui, soggiorno dotato di frigobar premium rifornito, camera da letto separata con letto king-size, bagno con doppio lavabo e cabina doccia e accesso ad una piscina semi-privata con sedie sdraio, oltre ad una terrazza circondata dalla vegetazione tropicale.

Infine, nuove suite al Sandals Negril Beach Resorts & Spa, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove, due appartenenti alla tipologia Butler Suites e due al Club Level. E nuove sistemazioni al Beaches Negrita, con dodici nuove ed ampie suite, tutte con servizio maggiordomo.

Le Reserve Villa Four Bedroom Butler, situate sulla spiaggia all’estremità settentrionale del resort, su una superficie totale di oltre 340 m2, mettono a disposizione quattro camere da letto distribuite su tre piani, aree soggiorno ben arredate, cucine eleganti, piscine private e terrazze con vista sul Mar dei Caraibi. All’estremità opposta della costa del resort, ecco spiccare le sei nuovissime Eventide Penthouse Collection suite che possono ospitare fino a 18 persone.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sandals