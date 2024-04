Sas entra in Skyteam: accordo operativo dal 1° settembre

La compagnia aerea Sas è entrata in Skyteam: è stato infatti siglato l’accordo di adesione all’alleanza che costituisce un passo importante verso l’ingresso definitivo di Sas nell’alleanza aerea globale.

SkyTeam e Sas si impegnano a garantire una transizione senza intoppi operativi e pratici per tutti i clienti. Dal 1° settembre 2024, Sas entrerà ufficialmente e operativamente a far parte di SkyTeam, arricchendo l’alleanza con accesso ai principali hub scandinavi; una collaborazione che rafforzerà la rete globale di SkyTeam, offrendo nuove destinazioni, connettività migliorata e un percorso cliente semplificato e agevolato per tutti i viaggiatori.

Grazie a questo accordo, infatti, i membri EuroBonus potranno usufruire di vantaggi sulla maggior parte delle compagnie aeree che fan parte di SkyTeam. I soci EuroBonus Silver saranno riconosciuti al livello SkyTeam Elite, mentre i soci Gold e Diamond saranno riconosciuti come Elite Plus. Ciò offrirà loro libero accesso a una rete di oltre 750 lounge aeroportuali e servizi SkyPriority in 8 scali scandinavi, compresi i servizi check in prioritario, imbarco e gestione dei bagagli. I clienti Sas beneficeranno inoltre di una connettività implementata fruendo la rete SkyTeam che vanta collegamenti per oltre 1.060 destinazioni, in particolare in Africa, America Latina e Caraibi.

Per Andrés Conesa, presidente di SkyTeam: «Sas condivide la visione di SkyTeam quando si tratta di offrire un’esperienza di viaggio più integrata e responsabile. Insieme ai nostri membri, continuiamo a lavorare dietro le quinte per garantire una transizione graduale a tutti i clienti Sas».

Da parte sua Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas, ha dichiarato: «Abbiamo compiuto un passaggio fondamentale nel percorso di transizione dell’alleanza di Sas. I membri EuroBonus potranno godere di nuove destinazioni e vantaggi come parte della famiglia dell’alleanza SkyTeam, segnando l’inizio di un futuro entusiasmante per clienti, partner e dipendenti. I clienti di Sas beneficeranno della forte presenza globale di SkyTeam in molti dei principali hub aeronautici del mondo e della sua attenzione alle partnership strategiche e alle iniziative innovative di sostenibilità».