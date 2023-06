Saudia entra nell’era dell’intelligenza artificiale con Accenture

Nuova partnership per la compagnia aerea Saudia. Il vettore arabo ha stretto un accordo con Accenture per creare e realizzare una trasformazione digitale che mira a garantire un’esperienza senza soluzione di continuità e altamente personalizzata per gli ospiti.

L’intesa segna l’inizio dell’era nell’intelligenza artificiale per Saudia. Per migliorare l’infrastruttura digitale e ampliare l’offerta di servizi la compagnia aerea utilizzerà sistemi di AI progettati ad hoc, che vogliono garantire esperienze di viaggio fluide e riducono al contempo i costi operativi. Le iniziative specifiche che apriranno la strada al rinnovamento su larga scala includono uno studio di esperienza digitale, la modernizzazione dei sistemi tecnici e lo sviluppo di un centro di assistenza intelligente per gli ospiti.

In un’altra partnership significativa, Saudia e la compagnia assicurativa Al-Rajhi Takaful hanno firmato un accordo che assicura agli ospiti che viaggiano dal Regno una polizza di assicurazione di viaggio completa online e accessibile. I viaggiatori inizieranno la procedura sul sito web o sull’app mobile di Saudia e saranno automaticamente indirizzati al sistema di Al-Rajhi Takaful per completare la procedura e beneficiare di una serie di servizi, compresi i casi di emergenza e le richieste di risarcimento con prezzi speciali.

Con il lancio del suo programma biennale di trasformazione digitale, Saudia riafferma il suo impegno a migliorare tutti gli aspetti del ciclo di viaggio dei suoi ospiti attraverso l’uso dell’innovazione tecnologica.