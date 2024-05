Serviva l’Atm di Dubai per certificare la ripresa del travel

Numeri da record, con più di 46.000 professionisti del settore provenienti da oltre 160 paesi, tra cui 33.500 visitatori. La 31esima edizione dell’Arabian Travel Market (Atm), che si è chiusa il 9 maggio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha registrato un aumento del 15% su base annua dei partecipanti rispetto al 2023, dimostrando la forza, la resilienza e lo slancio dei viaggi e del turismo.

In linea con il tema, “Empowering Innovation: Transforming Travel Through Entrepreneurship”, oltre 2.600 espositori si sono riuniti al Dubai World Trade Center per esplorare i fattori trainanti della crescita del settore e identificare le opportunità future nel turismo globale.

Danielle Curtis, exhibition director Me, Arabian Travel Market, ha sottolineato: «Siamo lieti che così tanti professionisti del settore abbiano potuto unirsi a noi a Dubai per esplorare come l’innovazione e l’imprenditorialità stiano dando forma a un mondo più efficiente, redditizio e a un settore del turismo sostenibile per le generazioni future. Siamo entusiasti di aver stabilito un nuovo record, mentre continuiamo a guidare la crescita globale del settore».

Nella sessione di apertura i politici di tutta la Regione hanno spiegato come le nazioni del Golfo stiano lavorando insieme per semplificare l’offerta turistica del Gcc. A introdurre i lavori Abdullah bin Touq Al Marri, ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, che ha presentato gli approfondimenti di Khalid Jasim Al Midfa, presidente dell’Autorità per lo sviluppo del commercio e del turismo di Sharjah

Di particolare rilievo il focus “Looking skyward for innovation: how technology is disrupting aviation”, sulle previsioni per il futuro dei viaggi aerei e sulla possibilità di consentire al settore di fare fronte alla crescita significativa del traffico: interessanti gli approfondimenti di Cirium, Iata, AviationXLab e Riyadh Air.

Superando una dura concorrenza, InterLnkd si è aggiudicata la terza Atm Start-up Pitch Battle, che si è tenuta in associazione con Intelak. L’azienda, con sede nel Regno Unito, utilizza punti dati specifici e un ottimo motore di abbinamento per collegare i settori dei viaggi e dell’ospitalità con moda, bellezza e vendita al dettaglio. Experience Abu Dhabi si è assicurata invece il premio per il miglior design dello stand (oltre 150 m2) all’ATM 2024.

Appuntamento tra un anno, quando tra il 28 aprile e il 1º maggio 2025 si svolgerà la 32ª edizione dell’Arabian Travel Market.