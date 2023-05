Servizi tecnologici per le agenzie, il Gruppo Dylog acquisisce Partner Solution

Importante operazione societaria nel mondo tecnologico rivolto al turismo organizzato: il Gruppo Dylog spa ha perfezionato l’acquisizione dell’azienda umbra Partner Solution, specializzata da oltre 10 anni in consulenza e servizi tecnologici moderni e integrati per la distribuzione turistica organizzata.

Con questa operazione, grazie all’unione tra le due esperienze, nasce il più importante polo italiano di servizi tecnologici e consulenziali per il settore dell’intermediazione turistica, con oltre 1.500 clienti serviti e la più ampia specializzazione verticale sul mercato.

Si rafforza ulteriormente la presenza di Dylog in un mercato in forte ripresa dopo la pandemia ed in profonda trasformazione, consolidando il ruolo del Gruppo come partner delle imprese italiane che abbracciano la trasformazione digitale.

Partner Solution, fondata nel 2009 in provincia di Perugia, è cresciuta grazie alla collaborazione con i principali protagonisti del settore, anche attraverso la società controllata Exacta (che offre servizi di elaborazione dati contabili, consulenza e formazione), e dispone oggi di una combinazione unica di soluzioni e competenze in grado di soddisfare in modo altamente qualificato e conveniente le specifiche esigenze di agenzie di viaggi, tour operator e network.

«Siamo orgogliosi – dichiara Roberto Gondoli, amministratore delegato di Partner Solution– che il gruppo Dylog abbia scelto Partner Solution ed Exacta per rafforzare la propria presenza nel settore della distribuzione turistica organizzata. Questo investimento consentirà ulteriori vantaggi sia ai clienti che già utilizzano le soluzioni Dylog, attraverso un’ampia gamma di servizi integrati, sia alle imprese turistiche clienti di Partner Solution-Exacta, che da oggi possono contare su un interlocutore ancora più solido e con maggiori capacità di investimento».

«L’acquisizione di Partner Solution – aggiunge Rinaldo Ocleppo, presidente di Dylog Italia Spa – ci consente di capitalizzare un’esperienza importante in un settore che ci vede protagonisti da anni, al fianco delle più importanti Associazioni di Categoria, e che ora ci aspettiamo che continui a crescere in modo profondo e continuativo, consolidando il nostro ruolo come principale player sul mercato.»