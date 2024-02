Settebello di monografici per il t.o. Guiness

Sono sette i monografici della seconda serie che Guiness presenta in esclusiva alla Bit di Milano.

Il focus di questa seconda serie è sugli itinerari Mondo, con folder dedicati agli Usa, all’Indocina (Thailandia sugli scudi, con Vietnam, Laos e Cambogia), e a quella parte di Sud-est asiatico che comprende Indonesia, Malesia e Filippine, passando per la Cina.

Sono invece 7 i format di viaggio attorno ai quali si articola la proposta del monografico Viaggi di Nozze: più di 80 itinerari per trascorrere la luna di miele nei luoghi più belli e iconici del mondo, con l’assistenza e la tranquillità garantite dall’accompagnatore sempre al seguito dall’Italia.

Tra le grandi novità messe in campo dal t.o., un cospicuo aumento di itinerari in Thailandia: oltre ai classici del Gran Tour e l’abbinata con l’isola di Phuket, si potrà scoprire la bellezza naturale di luoghi come Koh Samui (Bangkok & Koh Samui) e Khao Lak (Bangkok & Khao Lak) ideali per chi è alla ricerca di svago, benessere e relax. Completa la proposta di ben cinque itinerari sulla Thailandia il tour Meraviglie della Natura, alla scoperta dei parchi nazionali più belli del paese.

L’aumento di prodotto coinvolge anche l’Indonesia, con il nuovo Bali & Lombok che porta a tre gli itinerari sulla destinazione (con il Gran Tour Indonesia e Amazing Bali).

La “breaking news” in casa Guiness è il grande rientro di Cina e Russia che ritornano infatti nella programmazione dell’operatore, rispettivamente con tre itinerari e un tour iconico che collega le due capitali del paese russo, Mosca & San Pietroburgo.

La Cina, che tra l’altro sarà visitabile senza visto (salvo che nei viaggi in Tibet), rientra in pista con un Gran Tour Cina (alla scoperta dei grandi classici e del bellissimo contesto naturale di Guilin), Cina Imperiale & Moderna e un memorabile Cina & Tibet, in grado di svelare una cultura affascinante e una natura ancora per tanti versi incontaminata. Anche per la Russia il visto per ragioni di turismo viene concesso senza nessun problema, attraverso una piattaforma online.

Si tratta di due destinazioni che hanno da sempre fatto parte del “core business” di Guiness, che non ha mai smesso di interpellare e coinvolgere i partner e i fornitori in loco, al fine di proporre una programmazione sempre di alto livello anche “il day after”.

Contestuale all’uscita dei cataloghi è anche la promozione “Ultra Prenota Prima”, valida fino al 29 febbraio per i viaggi in partenza da aprile in poi, volta a incentivare l’advanced booking e mettere in cassaforte la disponibilità di volato e servizi a terra a prezzo garantito e bloccato.